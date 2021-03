Von Tobias Törkott

Mühlhausen. "Oh, der Herr Zöllner ist da, dann kriegen wir eine Fischtreppe." Beinahe euphorisch begrüßte ein Mitglied des Mühlhausener Gemeinderats den technischen Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch (AHW) am Donnerstagabend in der Kraichgauhalle. Der Bau der Fischtreppe ist schon lange im Gespräch, wenn es um die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Mühlhausen geht. Dieses staut oberhalb von Mühlhausen den Zusammenfluss von Tairnbächle und Waldangelbach auf und soll die Gemeinden vor Überflutungen schützen.

Die Fischtreppe, die an der bereits vorhandenen Betonplattform entstehen wird, hat dabei einen simplen, aber wichtigen Auftrag: Was in der Sitzungsvorlage mit der "ökologischen Durchgängigkeit des Waldangelbachs" bezeichnet wird, heißt vereinfacht: Die Fische sollen wieder vom Oberlauf in den Unterlauf schwimmen können – und umgekehrt. Aktuell ist für Forellen und andere Fische, die zu ihren Laichplätzen wollen, nämlich am Schieberegler Endstation. "Wir sehen auch schon Tiere dort stehen", so Zöllner.

Einstimmig war daher der Beschluss der 23 anwesenden Gemeinderatsmitglieder für die Errichtung dieser Treppe. "Die Fische sollen an ihre Laichplätze gelangen", gab es von Reimund Metzger, Ratsmitglied der Freien Wähler, Zuspruch. Für seine Fraktion seien die Bauarbeiten die logische Fortsetzung nach den Maßnahmen an den beiden Mühlen.

Auch die Grünen-Fraktion stimmte den Baumaßnahmen zu. Simona Maier hakte aber wegen des amerikanischen Flusskrebses nach. Die Art gilt als invasiv und breitet sich stark aus. "Wie verhindern wir, dass der Krebs in die Laichgebiete kommt?", wollte Maier wissen. Zöllners Antwort fiel drastisch aus: "Wenn der läuft, läuft er." Zöllner hatte dafür für Maiers Grünen-Kollegin Rebecca Opluschtil eine zufriedenstellendere Antwort. Die Mühlhausenerin wollte wissen, wie groß die Auswirkungen der Bauarbeiten sein werden. "Wir gehen nicht direkt in den See", versprach Zöllner. Der RNZ versicherte er bereits im Juli 2020, dass sich am Volumen des Rückhaltebeckens von 538.000 Kubikmetern nichts ändern werde.

Laut den Planungen des AHW sollen die Tiere durch den Fischpass "kaskadenförmig" wandern können. Und auch bei Trockenheit können die Fische weiterschwimmen: Zöllner bekräftigte, dass der Wasserstand gesteuert werden kann. Schon im Februar wurden im Uferbereich erste Maßnahmen getroffen. "Die Rodung ist bereits abgeschlossen. Wir haben einen Streifen von 25 bis 30 Meter freigeräumt. Das war auch mit den zuständigen Umweltbehörden abgestimmt", erklärte Josef Zöllner.

Im Paket der Baumaßnahmen ist auch die Sanierung des sogenannten Durchlassbauwerks enthalten. Der Hochwasserschutz ist im Angelbachtal seit dem starken Fluten im Jahr 1969 ein wichtiges Thema. In den 1980er-Jahren wurde daher das Rückhaltebecken errichtet. Sechs Millionen Mark wurden damals in die Hand genommen. Klares Ziel: Schutz vor einem hundertjährigen Hochwasser.

Zöllner sagte auf eine RNZ-Anfrage aus dem Jahr 2020, dass das Becken bei drohendem Hochwasser nur gerade so viel durchlassen dürfe, wie der Waldangelbach in Mühlhausen verkraften könne. Das System habe sich nach Aussage des AHW-Geschäftsführers über Jahrzehnte bewährt. Nun werden neben dem Bau der Fischtreppe auch die Schieberegler ausgetauscht. Diese seien in die Jahre gekommen, wie Zöllner sagte. Natürlich alles "unter Beachtung neuester Sicherheitsstandards." Neben Hochwasser wurde auch der Klimawandel in die Planungen einbezogen. Bei der Sanierung des Rückhaltebeckens werden neue Kameras und spezielle Sensoren installiert. Diese geben Wasserstandsmeldungen an den AHW weiter. "Wir haben von Wiesloch aus den Blick dafür, was im Becken passiert", erklärte der Geschäftsführer. Dazu komme auch eine Radarmessung am Wasserspielplatz, um den Bach zu kontrollieren. So könne der Lauf gesteuert werden. "Wir gewährleisten die Sicherheit", sagte Zöllner.

Anfang nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten fertig sein. Nach Angaben des AHW und der Gemeindeverwaltung werden sich die Kosten auf etwa 1,2 Millionen Euro belaufen. Wie hoch die Förderung sein wird, steht noch aus. "Wir hoffen auf 70 Prozent Beteiligung durch das Land. Die restlichen 30 Prozent tragen die Mitgliedsgemeinden des AHW", erklärte Bürgermeister Jens Spanberger. Diese würden nach der Einwohnerzahl verteilt werden. "Den großen Batzen trägt Wiesloch", so der Ortschef.

Kritik gab es von den Ratsmitgliedern nur für die Formulierung in der Sitzungsvorlage. Darin hieß es, dass der Gemeinderat der Planung zur Errichtung zustimmen werde. "Es wäre wichtig, dass wir nicht der Planung zustimmen. Ich bin kein Planer, ich kann das nicht überprüfen", gab CDU-Rat Holger Meid zu Bedenken und bekam fraktionsübergreifend Zuspruch. Spanberger reagierte prompt, die Vorlage wurde in die "Errichtung einer Fischtreppe und der Sanierung des Durchlassbauwerks" abgeändert. Zöllner wies zudem auf die "begleitenden Maßnahmen" hin, um möglichen nachträglichen Querelen wegen der Bauarbeiten entgegenzuwirken. "Wir müssen da mit schwerem Gerät rein", so Zöllner. Für den Rat kein Problem. Meid: "Wo gehobelt wird, fallen Späne."