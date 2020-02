Mühlhausen. (pol/van) Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos mit drei Verletzten ist es am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B39 in Richtung Angelbachtal gefahren, als er an der Abfahrt Mühlhausen/Tairnbach nach links in die Hauptstraße abbog und dabei offenbar einen Renault eines 62-Jährigen übersah, der auf der Bundesstraße in Richtung Angelbachtal unterwegs war.

Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Sowohl der 30-Jährige, als auch der 62-Jährige und sein 60-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gefahren.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.