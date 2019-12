Mühlhausen. (rka) Das Theaterspiel in der Mühlhäuser Bernhardushalle hat Tradition. Seit über 100 Jahren werden dort Schauspiele, Opern und Operetten aufgeführt, mal tragisch, mal komödiantisch. In diesem Jahr hatte sich die Laienspielschar des Kirchenchors unter der Regie von Erhard Becker ein Lustspiel von Heidi Mager mit dem Titel "Überraschung! Überraschung!" ausgesucht. Dabei geht es um einen runden Geburtstag, der allen in "guter Erinnerung" bleiben wird. So viel darf vorab verraten werden: Der Theaterabend wurde zu einer einzigen Attacke auf die Lachmuskeln der Besucher, die ihre Begeisterung immer wieder durch Beifall auf offener Szene ausdrückten.

Mit weihnachtlichen Klängen begrüßte der Kirchenchor St. Cäcilia unter der Leitung von Esther Kirsch die Gäste. Zunächst erklang das Lied "In dieser Nacht", dann der lateinische Festchor "Tollite hostias". Für das Leitungsteam des Kirchenchors begrüßte Klaus Robbecke die Besucher und die Ehrengäste mit dem Weihnachtswunsch "Gib uns Frieden – Dona nobis pacem". Er dankte der Chorleiterin Esther Kirsch und der Sängerschar, die gemeinsam und immer "hoch motiviert so manche schwierige Stationen super gemeistert" hätten. Mit dem Wunsch des "Dona nobis pacem" habe man beim 175-jährigen Chorjubiläum das "Magnificat" von John Rutter beendet. Dieser Ruf sei heute notwendiger denn je, nicht nur in der Weihnachtszeit. "Möge es uns gelingen, im Kleinen einen Beitrag zu diesem Frieden zu leisten", so Klaus Robbecke. Dem Dank für die "vielen zeitlichen Opfer" schloss sich Pfarrer Dr. Thomas Stolle an, der dem Leitungsteam, dem Dirigenten und den Sängerinnen und Sängern für das große Engagement im liturgisch-musikalischen Bereich dankte. Singen zum Lob Gottes sei eine "bereichernde Erfahrung, die gleichzeitig zur Gesundheit und zur Gesundung" beitrage.

Einen besonderen Dank galt es Heinz Röderer abzustatten, der nicht nur seit 40 Jahren den Tenor im Kirchenchor verstärkt, sondern, so Pfarrer Stolle in seiner Laudatio, "ohne großes Aufsehen immer da ist": als engagierter Helfer bei Veranstaltungen, als zuverlässiger Sänger in Chor und Schola, als Helfer des Notenwarts, als "Motor in der Pfarrgemeinde". Für das überaus große Engagement gebühre ihm Dank und Anerkennung.

Dann durften sich die Zuschauer entspannt zurücklehnen, denn sie erlebten eine von Erhard Becker gelungen inszenierte und von der Laienspielschar des Kirchenchors lebhaft und temporeich gespielte Komödie, die sich durch eine urkomische Handlung und viele Überraschungsmomente bis zum Finale auszeichnet. Überzeugend stellten die Akteure die unterschiedlichen Charaktere dar, spielten mit viel Komik und Temperament und boten damit über drei Stunden allerbeste Unterhaltung.

An Michis (Steffen Becker) 30. Geburtstag läuft nicht alles nach Plan. Da seine Freundin Iris (Christine Heckmann) verreist ist, hat er sturmfreie Bude. Das nützt er am Vorabend aus, um kräftig reinzufeiern und es krachen zu lassen. Den Geburtstag selbst würde Michi dann am liebsten liegend im Bett verbringen, da die Nachwehen der nächtlichen Party doch recht heftig sind. Aber er hat die Rechnung ohne seine Eltern Lore (Claudia Frank) und Erich (Joachim Geiß) gemacht.

Da die Eltern nicht die einzigen Gratulanten sind und auch noch eine Überraschung für Michi haben, bekommt der Geburtstag eine Eigendynamik, die den jungen Jubilar an seine Grenzen bringt. Auch die Nachbarin und Putzhilfe Marga (Maria Wittmaier), die schon dreimal verheiratet war und vom Charakter her rau, aber herzlich ist, mischt eifrig mit, sorgt für weitere Verwirrung, schlichtet aber auch so manchen Streit. Natürlich wollen auch Michis zukünftige Schwiegereltern Helga (Carla Kaucher) und Edgar (Erhard Becker) unter den Gratulanten nicht fehlen.

Zurecht trägt die Komödie den Titel "Überraschung!" Denn gleich zu Beginn liefern Michis Eltern eine erste Geburtstagsüberraschung, indem sie stolz verkünden: "Wir bleiben übers Wochenende." Nicht gerade erfreulich nach einer durchzechten Nacht und so viel häuslichem Chaos. Weitere Überraschungen folgen in Form der mitgebrachten Geschenke: Eintrittskarten für die Oper "Aida" und zu einem Fußballspiel von 1899 Hoffenheim – zu allem Übel zur gleichen Zeit.

Wie wird sich Michi entscheiden? Stadion oder Oper? Wie wird er aus dieser Nummer herauskommen? Das soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden, steht doch am Sonntag, 5. Januar, 19 Uhr, in der Bernhardushalle die Wiederholung des unterhaltsamen Theaterabends an. Es werden an der Abendkasse noch einige Restkarten angeboten.

Hinter den Kulissen wirkten mit: Florian Neidig als Techniker, Heinz Engler, Joachim Geiß, Steffen Becker und Erhard Becker als Bühnenbildner, unterstützt durch Helmut Strobel, Tanja Rühl als Kostümschneiderin, Lisa Lachnit als Plakatgestalterin, Sabine Hillenbrand und Christiana Lachemann als Souffleusen. Ein Abend, den man nicht so schnell vergisst.