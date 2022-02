Wiesloch. (aham) Die Merianschule ist unter den Finalisten für den Schulpreis der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und das als einzige Grundschule. Der Preis richtet in diesem Jahr sein Augenmerk auf das jeweilige Medienkonzept in Zeiten der Pandemie und somit auf die Herausforderungen während des Corona-Lockdowns. Mehr als 60 Schulen aus ganz Deutschland hatten sich beworben. Elf davon – darunter die Merianschule – durften ihr Konzept bei einer Online-Veranstaltung näher vorstellen und machen sich nun Hoffnungen auf ein Preisgeld bis zu 30.000 Euro.

"Wir haben jedoch gar nicht wegen des Geldes mitgemacht", betont Simone Starke, die seit 2014 Rektorin an der Maria-Sibylla-Merianschule ist. Sicherlich würde man sich darüber freuen und wüsste auch schon, wie es ausgegeben würde: nämlich für weitere I-Pads. Denn allzu üppig ist das Budget der Schule nicht. "Wir sind schließlich in Wiesloch, nicht in Walldorf", lacht Starke. Doch in erster Linie sei es bei der Bewerbung für den Schulpreis darum gegangen, dem Team Wertschätzung zu zeigen, für das, was es geschafft habe.

Zwar habe es auch schon vor der Pandemie zum Teil Unterricht mit I-Pads und digitalen Tafeln gegeben. "Aber die Corona-Krise brachte eine regelrechte Explosion im Kollegium – also im positiven Sinne", erinnert sich Starke und noch immer ist ihr die Begeisterung anzumerken. "Das Team ist über sich hinausgewachsen und hat sich in Windeseile in digitale Welten eingearbeitet."

Insbesondere die älteren Kollegen seien voller Elan dabei gewesen. Eher bei einigen jüngeren und mittelalten Lehrern hätte es Bedenken gegeben. "Fernlernen kannte ja vorher keiner", erzählt die Schulchefin. "Aber wir haben letztlich alle ins Boot geholt." Die Kollegen hätten sich dann bei teaminternen Workshops gegenseitig geschult und so sei in kurzer Zeit "ein tolles Konzept" entstanden.

In dessen Zentrum steht zum einen "Padlet": Das ist eine Art digitales Regal, in das man Sachen einstellen kann. So kann jeder etwa auf Arbeitsblätter oder selbst gemachte Lernvideos und Podcasts zugreifen. Und dann ist da noch die Kommunikations-App "Sdui". Diese ermöglicht Video-Konferenzen mit der ganzen Klasse oder mit einzelnen Schülern. Besonders gefällt Starke aber die Übersetzungsfunktion. Viele Kinder an der Schule hätten einen Migrationshintergrund und dank der App sei die Kommunikation mit den Eltern deutlich leichter geworden.

Denn auch wenn gerade kein Lockdown ist: "Was wir in dieser Zeit gelernt haben, nutzen wir noch heute", so Starke. Zum einen, weil es noch immer viel hybriden Unterricht gebe, da immer wieder Kinder, Lehrer oder gar ganze Klassen in Quarantäne seien. Und zum anderen haben sich die digitalen Helferlein vielfach als Segen erwiesen. Etwa für den Fremdsprachenunterricht: "Wir hatten schon eine Video-Konferenz mit der Oma einer Schülerin in Neuseeland", berichtet Starke. Und Brieffreunde aus Norwegen waren auch schon ins Wieslocher Klassenzimmer zugeschaltet. "Man kann einfach kreativer werden und das ist motivierend", so Starke über den Einsatz von I-Pads und Co..

Für die Bewerbung für den Schulpreis der Schwarz-Stiftung wurde dann fast die ganze Schulgemeinschaft kreativ. Statt Bewerbungsmappe wurde nämlich ein eigenes "Padlet" erstellt. Dafür hätten Kinder eigens Bücher für die anderen eingelesen oder Filme gemacht. "Das war ganz dynamisch", schwärmt die Rektorin. "Das hat den Zusammenhalt gefördert." Und das hat offenbar auch die Jury gemerkt.

Nach der Präsentation der Finalisten heißt es nun warten: Der Gewinner wird am 25. März bekannt gegeben.