Soziale Einrichtungen, wie etwa die Malteser in Wiesloch, sind dankbar für die Unterstützung. Sie sind dringend auf Nachschub angewiesen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Seit April ist die Aktion "Wiesloch näht" ein echter Renner. Initiiert von Marco Friz und der Stadt wurden bis jetzt mehr als 1400 Masken in fleißiger Heimarbeit genäht und noch ist erfreulicherweise kein Ende abzusehen. Derzeit sind es mehr als 30 Näherinnen und Näher, die sich in den Dienst der guten Sache stellen. Sie sind nicht nur an den Nähmaschinen aktiv, sondern unterstützen zudem zum Teil auch bei der logistischen Verteilung: Sie fahren die dringend benötigten Teile auch zu den Organisationen, die dringend auf Nachschub warten.

"Ein ganz großes Dankeschön gilt allen, die mitmachen und so für andere eintreten", bedankte sich Bürgermeister Ludwig Sauer stellvertretend für die Projektleitung im Rathaus und die privaten Organisatoren um Friz. Zielgruppen sind weiterhin all jene Personen, die aufgrund ihres Betätigungsfeldes aktuell die so dringend gebotene "soziale Distanz" zu anderen Menschen nicht einhalten können. Außerdem werden Rettungs- und Hilfsorganisationen, Einrichtungen der Altenpflege, Pflegedienste, Ergo- und Physiotherapieeinrichtungen, Arztpraxen, Verkaufsangestellte, städtische Einrichtungen und Eigenbetriebe mit selbst genähten Masken versorgt, da gerade in diesen Bereichen der offizielle "Nachschub" nicht immer rechtzeitig ankommt.

60 Meter Stoff wurden für die Produktion bisher vom Rathaus an die Masken-Produzenten ausgegeben. Insgesamt sind es 80 Meter, die zum größten Teil von lokalen Geschäften zur Verfügung gestellt wurden, 20 Meter kamen von Einzelpersonen und Firmen dazu. "Wir können derzeit leider keine Masken an Privatpersonen ausgeben, dazu reicht die produzierte Menge nicht aus", so Ines Adam von der Stadt und Marco Friz.

Da jedoch ab dem kommenden Montag auch in Baden-Württemberg beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr das Tragen der Schutzmasken Pflicht sein wird und eine hohe Nachfrage zu erwarten ist, verweisen die Initiatoren auf die vielen Geschäfte in Wiesloch, die solche Masken anbieten. Auch haben sich inzwischen viele dazu entschlossen, die Nähmaschine hervorzuholen und für die Familie oder gar die Nachbarn zu nähren.

Für die Nutzung der Behelfsmasken werden auch gleich Tipps und Hinweise für die Reinigung mitgeliefert. So sollen die Masken grundsätzlich trocken gelagert werden. Vor der ersten Benutzung sollte man das Stoffteil zunächst waschen. Nach dem Tragen empfiehlt es sich, die Maske vorsichtig abzunehmen – ohne dabei die großen Flächen zu berühren. Nach dem Ausziehen sollten die Hände gründlich gewaschen werden. Gebrauchte Behelfs-Mund-Nasen-Masken sollten nach jeder Benutzung mindestens einmal täglich gereinigt werden. Sie können entweder bei 90 Grad in der Waschmaschine gewaschen oder auf dem Herd in einem Wasserbad (fünf Minuten) ausgekocht und dann getrocknet werden.

Wichtig ist: Behelfs-Mund-Nasen-Masken garantieren keinen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und es handelt sich nicht um zertifizierte medizinische Atemschutzmasken. Die Masken können jedoch beim korrekten Tragen dazu beitragen, die Menge des Auswurfs virushaltiger Tröpfchen räumlich zu begrenzen und damit eine Ansteckungsgefahr für Dritte etwas zu minimieren.

Ein weiterer Nebeneffekt ist die Reduktion der Gefahr, dass alle, die sich schützen, sich nicht mit möglicherweise kontaminierten Händen an sensible Stellen wie beispielsweise Schleimhäute ins Gesicht fassen. Die soziale Distanz von mindestens 1,5 Metern, besser zwei Metern, ist in jedem Fall auch beim Tragen von Behelfs-Mund-Nasen-Masken nötig, ebenso die Einhaltung der derzeit geforderten Hygieneregeln (Nies- und Hustenetikette, regelmäßiges und gründliches Händewaschen).

Trotz des bisherigen Erfolgs werden nach wie vor noch weitere Nähbegeisterte gesucht. Bei Fragen und Hilfsangeboten bitten die Verantwortlichen um eine E-Mail an die Adresse wiesloch-naeht@wiesloch.de oder telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0 62 22/84.379.