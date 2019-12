Malsch/St. Leon-Rot. (RNZ) Es ist eine Nachricht, die mit Trauer erfüllt. Wenige Tage nach seinem 69. Geburtstag ist Johannes Schöbinger aus Malsch am 2. Dezember verstorben. Viele werden ihn durch sein Wirken für die Volksbank Rot kennen, aber auch durch sein kommunalpolitisches Engagement im Malscher Gemeinderat, dem er von 1975 bis 1994 (mit einer dreijährigen Unterbrechung) 16 Jahre lang angehört hatte.

Als Johannes Schöbinger im Dezember 2014 im Alter von 64 Jahren aus Altersgründen in den Ruhestand ging, lag eine überaus erfolgreiche Berufskarriere hinter ihm, die ihn bis an die Spitze der Volksbank Rot geführt hatte. Insgesamt 48 Jahre war er in der Genossenschaftsorganisation tätig gewesen. Seine Laufbahn hatte 1966 bei der damaligen Spar- und Kreditbank Wiesloch begonnen, anschließend war er von 1973 bis 1981 beim Badischen Genossenschaftsverband tätig und wurde schließlich im Juli 1981 zum Vorstand der Volksbank Rot berufen, der er bis 2014 blieb. In seiner über 33-jährigen Betriebszugehörigkeit habe er sich mit großem persönlichem Einsatz stets für die Belange der Volksbank Rot und ihrer Mitglieder eingesetzt, würdigte die Bank damals ihren scheidenden Vorstand. Während dieser vielen Jahre hatte er der Bank zufolge „maßgeblich die positive Entwicklung der Bank mitgestaltet“ und mehrere Ehrungen und Auszeichnungen der Genossenschaftsorganisation erhalten.

Sein enormes Fachwissen konnte der Bankfachmann auch in den Malscher Gemeinderat einbringen, in dem er von 1975 bis 1980 und dann wieder von 1983 bis 1994 als Mitglied der CDU-Fraktion gewirkt hatte. Seine Schwerpunkte waren dabei das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde. Malsch würdigte Johannes Schöbingers Verdienste bei dessen Verabschiedung aus dem Gemeinderat mit der Verleihung der Bürgermedaille in Gold der Gemeinde.

Am Montag, 15 Uhr, wird Johannes Schöbinger auf dem Friedhof in Malsch zu seiner letzten Ruhe gebettet. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie des Verstorbenen.