Malsch. (stoy) "Erst einmal soll sich möglichst wenig ändern, aber klar: Es wird Veränderungen geben", erklärte der Geschäftsführer des Postillion-Vereins Stefan Lenz. Denn bis zum 31. Dezember gibt der Malscher Verein Kindernest die Trägerschaft für Kindergarten und Krippe zurück, übernehmen wird ab dem 1. Januar 2021 der Verein Postillion, der bereits mehrere Kindertagesstätten in der Region betreibt. In seiner letzten Sitzung befürwortete dies der Gemeinderat einstimmig.

Die Vertragsverhandlungen wurden in einer nicht-öffentlichen Sitzung geführt, was vor allem bei Sven Antoni (Grüne) auf Unverständnis traf. Der Ausschuss, den es es extra für das Kindernest gebe, sei bei den Verhandlungen nicht dabei gewesen, zudem dürfe er zum Vertrag keine Verständnisfragen stellen, da er Teil der nicht-öffentlichen Sitzung sei. "Im Prinzip ist es ein Standard-Vertrag, wie es für solche Einrichtungen üblich ist", entgegnete Lenz, der Vertrag sei nicht öffentlich, weil auch Rechte Dritter betroffen seien, fügte Bürgermeisterin Sibylle Würfel hinzu. Wer genau das sei, blieb auf Nachfrage Antonis unklar. Weiterhin müsse noch geklärt werden, was mit dem Inventar passiere, demnächst gebe es einen Termin, so die Bürgermeisterin.

"Ich habe das Gefühl, dass einem ehrenamtlich tätigen Verein mit engagierten Eltern aus der Gemeinde eine Verlustübernahme verwehrt worden ist, und einem externen Verein die Verlustübernahme vertraglich gewährt wird", erklärte ein sachkundiger Einwohner, der auf Antrag von Arved Oestringer (FDP) miteinbezogen wurde. Bürgermeisterin Sibylle Würfel sicherte ihm zu, dass dies nicht der Fall sei und betonte: "Eine Verlustübernahme geht rechtlich gar nicht. Wir können keinem Verein sagen , Macht mal und die Gemeinde zahlt dann’. Es wäre auch absolut fatal, wenn wir so etwas abschließen würden." Geschäftsführer Lenz ergänzte: Ziel ist es, die Einrichtung kostendeckend zu führen."

Auf Nachfrage Antonis, wie es mit Plätzen für auswärtige Kinder aussehe, die aber beispielsweise Großeltern in Malsch haben, zu denen sie im Anschluss gehen, erklärte die Bürgermeisterin: "Die Aussage ist ganz klar: Malscher Kinder haben Vorrang. Wenn dann noch Plätze frei sind, können wir individuell entscheiden." Schließlich hätten diese Kinder einen zugesicherten Platz in ihrer Gemeinde. Welche Vorteile es habe, das nun der Verein Postillion die Trägerschaft übernehme, konnte und wollte Geschäftsführer Lenz auf Anfrage Oestringers nicht beantworten. Der große Unterschied ist ihm zufolge, dass der Postillion-Verein keine Elterninitiative ist. "Unsere Mitglieder sind Kommunen und Mitarbeiter, aber es geht nicht darum, was besser oder schlechter ist. Es sind einfach zwei verschiedene Modelle", so Lenz.

Der Gemeinderat war sich einig und beschloss einstimmig die Übertragung der Trägerschaft auf den Verein Postillion. "Es wurde eine für uns vernünftige Finanzierungsgrundlage für die Kindertagesstätte sowie Hort und Kernzeit geschaffen", erklärte Jonathan Eisend (Freie Wähler) im Namen seiner Fraktion. Rüdiger Bös betonte stellvertretend für die CDU, wie wichtig es sei, dass das Betreuungsangebot bestehen bleibe, und die Grünen wünschen sich, dass die Idee des Kindernests erhalten werde, so Antoni. Arved Oestringer unterstrich die Rolle der Gemeinde: "Gerade in der heutigen Zeit, ist die Kinderbetreuung das A und O – wir als Gemeinde müssen das gewährleisten."