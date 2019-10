Wiesloch. (julk) Der Familienzirkus Bely gibt nach Auftritten in Walldorf und Kronau sein letztes Gastspiel vor der Winterpause in Wiesloch: von Mittwoch bis Sonntag, 16. bis 20. Oktober, jeweils 16 Uhr, auf der Wiese am WieTalBad.

Mehr als 80 Tiere, darunter Kamele, Pferde und Rinder, sowie kleinere wie Hunde, Gänse und Ziegen gehören zu den Belys, die ganze Familie legt Wert auf die Tierhaltung, die von Veterinären als "1a" ausgezeichnet wurde. Im zweistündigen Programm können Zuschauer verschiedenste Darbietungen bewundern: Pferdedressur, Luftakrobatik, Clownerie, tanzende Porzellanteller, Kunstreiterei und vieles mehr. In der Pause wird zudem kostenloses Pferdereiten für Groß und Klein angeboten.

Das Zirkuszelt bietet bis zu 600 Zuschauern Platz. Zusammen mit ihrem Mann Harry Alfredo leitet Marina Frank-Bely den Zirkus in neunter Generation, zur Akrobatenfamilie gehören 15 Allround-Talente.

Info: Karten sind unter der Ticket-Hotline 0172/729-20-93 oder an der Zirkuskasse erhältlich.