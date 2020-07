Von Timo Teufert

Wiesloch. Ein Zeichen gegen Alltagsrassismus setzen – das wollten gestern 150 bis 200 Menschen, die zu einer Kundgebung "Wiesloch sagt Nein zu Rassismus!" des "Bündnis für Demokratie und Toleranz" und "Fridays for Future" in den Gerbersruhpark gekommen waren. Um die coronabedingten Abstandsregelungen einhalten zu können, hatten die Organisatoren im Vorfeld die Rasenfläche vor dem Pavillon mit Flatterband so aufgeteilt, dass sich die Teilnehmer nicht zu nahe kamen. Neben Vertretern der Organisatoren sprachen bei der Kundgebung auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Vertreter von Kirchen und Schulen.

Das Organisations- und Rednerteam der Kundgebung „Wiesloch sagt Nein zu Rassismus“ gestern im Gerbersruhpark (v.l.): Gaby Oppenheimer, Nils Sandritter, Amela Stadter, Oriana Gradl, Jan Oppenheimer, Christine Ebbinghaus, Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Sultan Demir, Adrian Seidler, Pfarrer Alexander Hafner und Turan Öcalan. Foto: Helmut Pfeifer

Die Rassismuslüge sei in der Vergangenheit erfunden worden, machte Oriana Gradl vom Bündnis gleich zu Beginn der Kundgebung deutlich. "Diese Lüge besagt, dass man Menschen aus entfernten Ländern misshandeln darf", so Gradl. Und leider habe diese Lüge so lange Beine, dass sie es geschafft habe, durch die Jahrhunderte bis heute zu kommen. "Auch in Wiesloch gibt es Fälle von Rassismus, nicht nur in den USA." Sie rief den Teilnehmern das Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Gedächtnis: "Es reicht heute nicht mehr aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein!" Gradl forderte deshalb, ein respektvolles Miteinander und eine bessere Wahrnehmung von Rassismus.

Er freue sich, dass sich so viele Menschen im Gerbersruhpark versammelt haben, um sich erneut gegen Rassismus und für eine liberale, offene Gesellschaft auszusprechen, sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Der Tod von George Floyd in den USA mache betroffen, aber auch in Deutschland gebe es rechtsradikale Umtriebe, etwa in einer Eliteeinheit der Bundeswehr. "Wir in Wiesloch verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die Gerichtsverhandlung, in der die mit rechtsradikalen Ausrufen begangenen Taten an einer Eisdiele in der Innenstadt aufgearbeitet werden", so Elkemann. Er sei sich sicher, dass der Rechtsstaat hier eine klare Antwort finden werde. Die bürgerliche Gesellschaft sei dabei herausgefordert: "Stets aufs Neue müssen wir herausstellen, dass die Mehrheit hinter dem Prinzip einer offenen Gesellschaft steht und jegliche Form von Rassismus ablehnt", so Elkemann. Eines sei klar: "Wir brauchen eine Normalität, in der die Hautfarbe einfach keine Rolle spielt."

Für die Moscheegemeinde dankte Turan Öcalan den Teilnehmern der Kundgebung für ihre Anwesenheit. "Das ist ein starkes Zeichen, dass Wiesloch Rassismus nicht einfach hinnehmen will", sagte Öcalan. Für die evangelische und katholische Gemeinde sprach Pfarrer Alexander Hafner: "Die Erde soll ein gutes bewohnbares Lebenshaus für alle Menschen sein." Und er machte deutlich, dass jeder bereit sein müsse, etwas zu verändern: "Ich bin bereit, mein Lieblingslied zu ändern", sagte Hafner. Denn im Kirchenlied heißt es: "Singt dem Herrn alle Völker und Rassen". Er suche allerdings noch nach einem passenden Wort, um "Rassen" zu ersetzen. Auch Sultan Demir von der Alevitischen Gemeinde rief dazu auf, sich mit Achtung und Respekt gegenüber zu treten. "Rassismus und Ausgrenzung haben in Wiesloch keinen Platz. Wiesloch ist offen, bunt und tolerant und das soll es auch in Zukunft bleiben", so Demir.

Dass der Kampf für Klimagerechtigkeit auch ein Kampf gegen den Rassismus sei, führte Nils Sandritter von "Fridays for Future" aus: "Die Klimakrise ist auch ein Rassismusproblem. Denn die, die am wenigsten zur Kimakrise beitragen, sind am meisten von ihr betroffen." Die Menschen im globalen Süden litten unter dem Verhalten des globalen Nordens: "Tausende Menschen verlieren deshalb ihre Lebensgrundlage", so Sandritter. Die Bekämpfung von Rassismus sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn auch in Deutschland sei Rassismus stark verwurzelt.

Gegen Rassismus und Ausgrenzung kämpft auch Esther Bejarano. Nach der Überlebenden eines Konzentrationslagers wird im neuen Schuljahr die bisherige Gerbersruhschule benannt. "Esther Bejarano drückt alles aus, was uns als Schule wichtig ist", schilderte Christine Ebbinghaus vom Schulleitungsteam, wie es zum neuen Namen gekommen sei. "Wir wollen eine Schule für alle sein. Eine Schule, die stark macht fürs Leben", so Ebbinghaus.

Versammlungsleiter Adrian Seidler und Co-Vorsitzender des Bündnisses, zeigte sich mit dem Zuspruch der Wieslocher sehr zufrieden: "Es ist toll, dass trotz Corona so viele den Weg gefunden haben und sich so diszipliniert verhalten", sagte Seidler, der bei der Kundgebung auch ein deutliches Beispiel für Alltagsrassismus in Wiesloch vortrug. Der Impuls für die Veranstaltung sei von den Jugendlichen von "Fridays for Future" gekommen: "Es ist wichtig zu zeigen, dass wir etwas gegen Alltagsrassismus tun wollen", so Seidler. Auch von der Polizei gab es viel Lob für das Bündnis für Demokratie und Toleranz. "Das war eine hervorragende Vorbereitungsarbeit, die Verantwortlichen haben sehr vorsichtig und umsichtig geplant", sagte der Leiter des Wieslocher Polizeireviers, Peter Albrecht.