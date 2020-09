Wiesloch. (rö) "Ich bin mächtig froh, dass sich etwas tut", sagte Wieslochs OB Dirk Elkemann auf RNZ-Anfrage. "Darauf haben nicht nur die Einzelhändler gewartet, sondern ganz Wiesloch", sah der OB "ein wunderbares Zeichen für die Innenstadt".

Denn Anfang Juli sollen endlich die Umbau- und Abbrucharbeiten am ehemaligen Kaufhaus Dannheimer beginnen, aus dem das neue City-Center "Kubus am Adenauer" wird. Das gaben am Mittwoch die beteiligten Firmen und die Stadt per Pressemitteilung bekannt.

Bauherr des Vorhabens ist die City Center Wiesloch GmbH & Co. KG, die technische Projektleitung hat die Firma Merz Objektbau, die kaufmännische Projektleitung die Firma Fay Projects, für die Projektsteuerung ist das Unternehmen Fritz P Projektentwicklung-Projektmanagement zuständig. Ihr Rahmenterminplan sieht vor, dass am Freitag, 29. Juni, der Zugang zur Postbank von der Hauptstraße zur Badgasse verlegt wird, bevor am Montag, 2. Juli, die Baustelleneinrichtung erfolgt.

Am Donnerstag, 5. Juli, sollen die Abbrucharbeiten am alten Gasthof Engel an der Hauptstraße starten, am Donnerstag, 9. August, ist der Start der Abbrucharbeiten am Kaufhaus selbst geplant. Dabei werden, wie es in der Mitteilung heißt, zur Herstellung von zeitgemäßen, offenen und flexiblen Grundrissen die bestehenden Gebäudeteile entkernt.

Der Bauherr kündigte außerdem an, im Sommer für die interessierte Bevölkerung eine Pressekonferenz zu geben, in der das Konzept sowie die Mieter und Nutzer des "Kubus am Adenauer" vorgestellt werden. Vorgesehen sind nach jetzigem Stand etwa 2650 Quadratmeter an Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie circa 3000 Quadratmeter an Büro- und Ärzteflächen.

Nachdem die Planungen bereits seit März 2016 laufen und ursprünglich einmal eine Fertigstellung des Objekts für das dritte Quartal 2018 angekündigt war, freute sich der OB angesichts der Verzögerungen nun, dass, während man im Hintergrund immer in Gesprächen gewesen sei, nun vor allem "die Durststrecke für die Öffentlichkeit" vorbei sei. Die Stadt habe zudem das Ihre für die von den Investoren gewünschte Verkehrsberuhigung bereits in die Wege geleitet: Der Technik- und Umweltausschuss hatte im Mai die optische Angleichung des Bereichs der Friedrichstraße (Fußgängerzone bis Badgasse) und der Schlossstraße (bis Kaiserlich Kammer) an die Untere Hauptstraße beschlossen, die 2019 mit voraussichtlichen Kosten von 420 000 Euro erfolgen soll.

Die Stadt teilte am Mittwoch ergänzend mit, dass wegen der verschiedenen Arbeiten (auch an der Laurentiuskirche) und bis zu deren Ende der zweimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt ab Dienstag, 26. Juni, auf den "Platz am Alten Stadtbahnhof" bei der Stadt-Galerie verlegt wird. Die Marktzeiten bleiben gleich: dienstags von 15 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.