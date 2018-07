Rund um Wiesloch/Walldorf. Das neue Programm der Kinder- und Jugendkunstschule Kikusch der VHS für das Schuljahr 2018/2019 ist erschienen. Es bietet Kindern und Jugendlichen von drei bis 20 Jahren wieder ein interessantes und spannendes Angebot an unterschiedlichsten Kunstkursen. Ob regelmäßiger Kursbesuch während der Woche oder die Teilnahme an Kurzworkshops an Wochenenden oder in den Ferien - das neue Programm hält für jeden jungen Künstler den passenden Kurs bereit. Wer sich intensiv mit der Bildenden Kunst beschäftigen möchte, ist in den Ganzjahreskursen Ästhetische Früherziehung, "Malen, Zeichnen, Plastisches Gestalten" oder dem Jugend-Kunstatelier richtig. Hier haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich wöchentlich mit unterschiedlichsten künstlerischen Techniken auseinanderzusetzen und erfahren altersgerecht alles über die Zeichnung, das Malen mit verschiedensten Farben, das plastische Gestalten und die verschiedensten Drucktechniken.

Auch an den Wochenenden und in den Ferien hat die Kikusch einiges zu bieten. So können Kinder und Erwachsene zum Beispiel in speziellen Kurzworkshops das Arbeiten mit Ton und das anschließende Glasieren erlernen. Auch die Comic- und Manga-Zeichnung oder das Arbeiten und Experimentieren mit Farben kommt in entsprechenden Wochenend-Workshops wie "An die Pinsel, fertig, los!", "Jetzt wird‘s bunt!" "Offenes Atelier" oder "Mach mal Kunst!" nicht zu kurz.

Info: Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0 62 27/ 38 99 43 oder www.kikusch.de. Die Broschüre mit dem kompletten, neuen Programm ist ab sofort im Kikusch-Büro, bei der VHS Wiesloch sowie bei den Außenstellen der VHS erhältlich.