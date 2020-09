Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Ich habe überlegt, aber nichts Schlechtes gefunden", sagt Beta Bergner augenzwinkernd. Die 81-Jährige ist Gast im Hospiz Agape und kann nur positives berichten: von der gemütlichen Atmosphäre, dem freundlichen, kompetenten Personal, ihrem Zimmer mit der herrlichen Aussicht und vor allem vom schönen Garten.

"Ich war krebskrank, aber nach 36 Chemos und vier anderweitigen Behandlungen konnte ich nicht mehr", erzählt sie und geht kurz auf sich ein: 1939 in Karlsruhe geboren, wuchs sie mit vier jüngeren Geschwistern auf und erlebte eine harte Kriegs- und Nachkriegszeit. Durch die Bombenangriffe und später durch Beschlagnahmungen der französischen Besatzer musste die Familie oft den Wohnort wechseln. Beruflich schlug sie den Weg zur kaufmännischen Angestellten ein.

2008 eröffnet, beherbergt das Hospiz Agape in Wiesloch maximal acht Gäste gleichzeitig, die unheilbar erkrankt sind und deren Lebenserwartung begrenzt ist. Foto: Helmut Pfeifer

Nach dem Krankenhausaufenthalt kehrte sie in ihr großes Haus mit Garten zurück, wo sie allein lebte, sagt Beta Bergner. Das sei nicht lange gut gegangen: "Ich konnte mich nicht mehr selbst versorgen." Und selbst mithilfe von Freunden oder der Familie war klar: "Das geht nicht lange gut." Von ihrer Nichte, Hospizmitarbeiterin in Ravensburg, kam die Empfehlung zum Hospiz Agape, nachdem sie auch ein Alten- oder Pflegeheim ausgeschlossen hatten.

"Ich hatte keinen Appetit mehr, konnte nichts essen, konnte nicht mehr gehen", erinnert sie sich an die Tage Anfang Juli, als sie ins Hospiz nach Wiesloch kam: "Ich war in desolatem Zustand, ich erinnere mich an das Rütteln vom Krankenwagen, habe aber sonst nichts mitgekriegt. Und die ersten Tage hier habe ich nur geschlafen. Der Arzt gab mir nur noch eine Woche."

"Der Arzt gab mir eine Woche"

Seither wurde sie dank der guten Pflege "so weit wiederhergestellt", dass sie mit Unterstützung ein paar Schritte gehen und in den Garten kann. Noch immer werde ihr oft schwindlig, daher bleibt Beta Bergner überwiegend in ihrem Zimmer, von dem aus sie Richtung Walldorf und in die Rheinebene blickt. Fernseher, Radio, CD-Spieler und Telefon stehen ihr zur Verfügung, vorm Bett stehen noch ein kleiner Tisch mit zwei Besucherstühlen, ein Badezimmer gehört dazu. "Es ist einladend hier, ich fühle mich wohl."

Wie gut sie sich aufgehoben fühlt, möchte Beta Bergner auch mit Blick auf ihre Schwierigkeiten mit dem Laufen hervorheben. Sie sei viermal gestürzt, berichtet sie nüchtern. "Ich bin weggesackt, das ging dermaßen schnell." Jetzt werde ihr immer geholfen, wenn sie etwa zur Toilette müsse, "ich werde geduscht, so oft, wie ich will", und beim Essen werde ihr fast jeder Wunsch erfüllt, wobei ihr Nudeln mit Tomatensoße meist genügen. Ihren Tagesablauf könne sie selbst bestimmen, werde nicht eingeschränkt, erklärt sie, Mittagessen beispielsweise gebe es zwischen 13 und 15 Uhr.

Zum großen Team gehören (rechts Bild, v.li.) Sybille Sauer, Iwona Paliwoda-Kessler, Rolf Pommeranz und Pflegedienstleiterin Kirsten Karran. Fotos: Helmut Pfeifer

Ihr Sohn lebe mit seiner Familie nahe Wiesloch, er komme fast jeden Tag zu Besuch. Und für den Nachmittag, nach dem Gespräch mit der RNZ, hatten sich ihre Schwester und einige Freundinnen und Freunde für ein geselliges Treffen im Garten angekündigt. Im Hospizgebäude ist die Besucherzahl coronabedingt begrenzt, draußen aber kann der nötige Abstand eingehalten werden. "Dort ist es gemütlich und schön", es sei eine "herrliche Parkanlage" mit Sitzbänken, großen Bäumen, die Schatten spenden, schwärmt Beta Bergner: "Wie im Paradies."

Bei den Mitarbeitern gebe es "keine Engpässe wie in Pflegeheimen". Der Personalschlüssel sei etwas Besonderes – und: "Die kennen sich alle hier aus, sind sehr gut geschult." Die Arbeit sei sicher alles andere als einfach, schließlich erlebten die Gäste hier ihre letzten Lebenstage. "Das steht mir auch bevor: Ich werde hier sterben. Wann, das weiß niemand." Aber man habe hier große Erfahrung: Wie in den Tod begleitet werde, habe sich glücklicherweise inzwischen verändert. "Sie können schmerzfrei sterben, Sie kriegen auf jeden Fall geholfen, wenn Sie möchten. Und wenn Sie sagen: ,Der Schmerz gehört dazu, das halte ich aus’, wird das respektiert."

Beta Bergner äußert sich auch dankbar über Dietmar Hopp mit seiner Stiftung: "Ohne ihn gäbe es das Hospiz nicht." Sport, medizinische Forschung oder soziales Engagement: "Unglaublich, was der leistet."

Die Hopp-Stiftung hat das Hospiz mit einer Fördersumme von 6,95 Millionen Euro komplett finanziert, eröffnet wurde es 2008. Seither ist es eine Herberge für maximal acht Menschen gleichzeitig, die unheilbar erkrankt sind und deren Lebenserwartung begrenzt ist, mehr als 1400 Menschen haben hier ihre letzten Tage und Wochen verbracht. Auf eine individuelle pflegerische und palliativmedizinische Versorgung legt das Team großen Wert.

„Gemütlich und schön“ ist es im prächtigen Garten des Hospizes. Foto: Pfeifer

Derzeit sind es neben Beta Bergner fünf weitere Gäste im Hospiz, wie Pflegedienstleiterin Kirsten Karran erklärt. Was eine "Hospizdiagnose" ist, wurde klar geregelt, die Mehrzahl der Gäste ist an Krebs erkrankt, zirka fünf Prozent leiden an der chronischen Lungenkrankheit COPD, an ALS, einer degenerativen Erkrankung des Nervensystems, oder anderen nicht heilbaren Krankheiten. "Die Menschen rufen uns im Vorfeld privat an", so Karran, "etwa von der Palliativstation eines Krankenhauses, und lassen sich auf die Anmeldeliste setzen." Darauf stehen mal 100, mal 60 Personen, und das Hospiz entscheide nach Dringlichkeit: wie stark der Gesundheitszustand sich verschlechtere.

Auf die einladende, gemütliche Atmosphäre lege man großen Wert, erklärt die Pflegedienstleiterin. "Die medizinische Grenze ist erreicht: Jetzt versuchen wir, die gegebene Zeit möglichst gut für unsere Gäste zu nutzen." Da müsse man immer ganz genau hinschauen, um die individuell passenden Angebote zu finden. Um die Last der Symptome zu verringern, stehen dem Hospiz Palliativmediziner und Wundtherapeuten zur Verfügung. 20 Pflegefachkräfte kümmern sich um das Wohl der Gäste, Pflegeschüler des Josefskrankenhauses und der Uniklinik in Heidelberg sowie aus umliegenden Gemeinden unterstützen sie dabei. Das Hospiz arbeitet mit einem selbstständigen Arzt, einem Psychologen, anderen Fachleuten und Seelsorgern zusammen. Darüber hinaus aber gibt es Aktivitäten mit Musik- und Kunsttherapeuten und eine große Gruppe ehrenamtlicher Helfer lässt sich viel einfallen, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten, sie bieten beispielsweise Gespräche an. Die Sensibilität für Anregungen und Bedürfnisse der Angehörigen darf dabei nicht fehlen.

"Manchmal müssen wir helfen, damit sich überhaupt ein Wunsch herauskristallisiert." So wurde einem Gast erst im Austausch mit den Hospiz-Mitarbeitern klar, dass ein Wiedersehen mit der Cousine schön wäre – mit dem "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bunds ging es daraufhin nach Dresden, inklusive Weihnachtsmarktbesuch. Der Förderverein spiele bei all dem eine große Rolle, betont Kirsten Karran. "Die Aktiven leisten hervorragende Arbeit", verweist sie beispielsweise auf Benefizveranstaltungen wie die Konzerte im Walldorfer Aqwa-Freibad am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. September, 19 Uhr (http://sap-sinfonieorchester.de/tickets). Und, ganz wichtig: Der Förderverein hat den Hospiz-Garten gestiftet und die Pflege übernommen.

Die Coronakrise hat die Arbeit des Hospizes verändert. Mund-Nase-Bedeckungen, Abstandhalten und regelmäßige Händedesinfektion sind das eine. Auch die Zahl der Besucher im Gebäude selbst wurde stark begrenzt. Darüber hinaus aber ist es nicht mehr möglich, kurzfristig einen neuen Gast aufzunehmen. "48 Stunden vorher wird ein Coronatest gemacht, der muss negativ sein." Am Anfang der Coronakrise war sogar eine 14-tägige Quarantäne notwendig, bei der die neu aufgenommenen Gäste ihre Zimmer nicht verlassen durften und das Hospiz-Team sie nur "in Vollmontur", also umfassender Schutzausstattung, besuchte. "Das war eine besondere Herausforderung für uns alle, weil Hospizarbeit so einfach nicht angemessen möglich ist." Inzwischen wurde die Quarantänezeit auf fünf Tage reduziert, dafür sind davor und danach Corona-Tests notwendig.