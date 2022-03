Von Sophia Stoye

Wiesloch/Kiew. Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr: In der Wieslocher Redaktion klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich im Nachgang zum Treffen mit der RNZ am Mittag Elena Vetter: Sie fragt nach psychologischer Hilfe für die Mädchen Alexandra und Varwara. Nur wenige Tage zuvor flohen die beiden mit ihrer Mutter Irina Stazenko aus Kiew.

Die Wieslocher Ukrainerin Elena Vetter hat ihre Freundin und deren Töchter bei sich aufgenommen, genau wie ihre Tante Marina Moroz, ihren Onkel Volodimir Moroz und deren Hund. Das Tier hat die beiden zehn und elf Jahre alten Mädchen aufgeschreckt. "Als der Hund gerade gebellt hat, haben sich die Mädchen direkt auf den Boden gelegt und versteckt, weil sie dachten, das sind die Bomben", schildert Elena Vetter aufgelöst. Kiew, die Heimat der fünf, ist mehr als 1500 Kilometer

Zerstörte Häuser. Foto: Maia Mikhaluk/dpa

Luftlinie entfernt. Nach dem Angriff durch russische Truppen mussten sie die Stadt Hals über Kopf verlassen.

Es ist 5 Uhr morgens in der ukrainischen Hauptstadt, als Marina und Volodimir Moroz die Schüsse und Bomben hören. Sie blicken aufs Smartphone, im Chat der Hausbewohner heißt es "Sofort runter in den Keller!". Die Bilder in den Nachrichten sprechen für sich. "Bis zum Schluss hat keiner geglaubt, dass jetzt Krieg ist", sagen sie.

Zur gleichen Zeit sitzt Irina Stazenko mit ihren zwei Kindern in einem Kiewer Keller. Im Gebäude schräg gegenüber schlägt eine Bombe ein. Insgesamt vier Tage lang harren sie hier aus, der Kellerboden ist kalt und nass, draußen hat es Minusgrade. Zu essen und zu trinken haben sie nichts. "Die Kinder haben in ihrer Kleidung geschlafen", erzählt Irina – bereit, jeden Moment zu fliehen. Mit zwei kleinen Koffern in der Hand reisen die studierte Innendesignerin und ihre Kinder schließlich mit dem Zug von Kiew in Richtung Sicherheit, der Vater muss zurückbleiben: Erst stehen sie elf Stunden lang in einem vollen Zugabteil, dann legen sie die letzten drei Kilometer bis zur polnisch-ukrainischen Grenzen zu Fuß zurück. Um dabei ein Stück Heimat bei sich zu tragen, nehmen die drei Decken von zu Hause mit.

Irina Stazenkos Tochter, die schon tagelang in ihrer Kleidung schlief – bereit, um jederzeit zu fliehen. Foto: privat

Währenddessen steigen Marina und Volodimir Moroz mit dem, was sie tragen, ins Auto. Rund 2000 Kilometer nach Wiesloch haben sie vor sich, doch in der Stadt gibt es kaum noch Treibstoff. Nur mit Glück kommen sie voran: Ein Bekannter ist Berufssoldat und überlässt dem Ehepaar einen Kanister Benzin. Auf dem Weg nach Polen fahren sie an kaputten Panzern und toten russischen Soldaten vorbei. "Da liegen junge Männer auf den Straßen, die nicht mal wussten, dass sie in den Krieg gehen", sagt Elena. "Wir sprechen eine Sprache, das sind Brüder." Drei Tage lang müssen Marina und Volodimir im Auto vor der ukrainisch-polnischen Grenze warten, die Schlange der Autos wird immer länger.

Weil Irina und ihre Töchter zu Fuß unterwegs sind, überschreiten sie schneller die Grenze. In Polen angekommen, werden sie von Freiwilligen abgeholt und bis nach Deutschland gefahren. Erst dann kann Irina zum ersten Mal aufatmen: "Ich hatte so eine Angst, alleine mit den Kindern hierher zu kommen." Ehrenamtliche bringen die Mutter und ihre Kinder nach Berlin. "Zum Glück konnten wir dann kostenlos mit der Bahn fahren", schildert Irina. Aus Angst, sich zu verfahren, steigt sie mit den Mädchen schon am Heidelberger Hauptbahnhof aus. In der Zwischenzeit haben es Marina und Volodimir über die Grenze geschafft, über Prag und Nürnberg fahren sie nach Wiesloch – "in einem alten Auto, das gleich auseinander fällt", erklären sie.

Ablenkung für die Kinder auf dem Boden kalter Schutzkeller. Foto: privat

Jetzt sitzen sie alle zusammen am Esstisch. Schweigend, während sich die Sorgen um die Freunde und Familienmitglieder drehen, die noch nicht fliehen konnten oder wollten. "Ich frage morgens nicht mehr als erstes ,Wie geht es Dir?’, sondern ,Bist Du noch am Leben?’", berichtet Elena. Ihre Großmutter, ihr Bruder, sowie ihr Cousin samt Familie – Marinas und Volodimirs Sohn – befinden sich noch in der Ukraine.

Die Familie, Irina und ihre Kinder fühlen sich leer und sind nervös. "Die ganze Zeit über habe ich versucht, ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu geraten und nicht vor meinen Kindern zu weinen", erklärt Irina. Sie zeigt ihren Kindern keine Kriegsbilder, doch die Geschehnisse lassen sich schwer vergessen: Fliegt ein Helikopter vorbei, bekommen die Mädchen Angst, sehen sie Rauch aus einem Schornstein steigen, verstecken sie sich. "Die Kleine schläft nicht mehr, heute Nacht hat sie jede Stunde ,Mama’ gerufen."

Marina ist hingegen an Diabetes erkrankt, Medikamente konnte sie in der Ukraine keine kaufen, die Schlange war zu lang. "Sieben Tage Krieg fühlen sich an wie sieben Jahre", sagt sie, während sie auf ihren Arm zeigt: Sie hat Gänsehaut.

"Als nächstes werden wir uns Unterstützung bei der Stadt oder bei Meldestellen suchen", erklärt Torsten Vetter, Elenas Mann. Er selbst ist mit seinen Eltern aus der DDR geflohen, Solidarität steht für ihn deshalb an erster Stelle. Doch über Nacht ist der Zwei- zu einem Sieben-Personen-Haushalt angewachsen, "und ich kann nicht jeden Tag für 150 Euro einkaufen gehen", so Torsten Vetter. Langfristig benötigten die Geflüchteten eine eigene Wohnung: "Wir hoffen, dass man uns hilft."

Jemandem auf der Tasche liegen, will keiner: "Ihnen ist es wichtig, selbst arbeiten zu gehen", sagt Elena am Ende des eineinhalbstündigen Gesprächs. Nur wenig später schreibt sie diese Nachricht: "Wir haben alle so geweint, als Sie weg waren."

Info: Wer die Familie unterstützen will, kann sich gerne bei Elena Vetter melden, Telefon 01 76/29 90 79 45.