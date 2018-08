Rauenberg/Mühlhausen/Malsch/Dielheim. (rö) "Es war uns wichtig, die Ehrenamtlichen zu entlasten", sagt Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. Deshalb hat man im Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg, zu dem auch Mühlhausen und Malsch gehören, zusammen mit den Nachbargemeinden Dielheim, Angelbachtal und Zuzenhausen die Landesfördermittel zusammengelegt, um insgesamt vier Integrationsmanager beschäftigen zu können, die sich drei Vollzeitstellen teilen und gezielt an der Integration von Flüchtlingen arbeiten.

Das kleine Team, dessen Mitglieder sich bei Krankheit oder Urlaub auch untereinander vertreten können, kommt vom Deutschen Roten Kreuz. Als Erster hat Stephane Kamga Anfang April die Arbeit aufgenommen, ihm folgten Rasha Al Saie, Stephanie Lechner (mit einer 70-Prozent-Stelle) und Yonas Tesfamichael (30 Prozent), der vor allem in Malsch tätig ist.

Hintergrund des neuen Angebots ist der "Pakt für Integration" des Lands Baden-Württemberg, über den die Integrationsmanager, befristet auf zwei Jahre, finanziert werden. Lediglich Sachkosten müssen die einzelnen Gemeinden selbst tragen, in Rauenberg sind das im Jahr etwa 5000 Euro.

"Das war für alle Gemeinden der richtige Schritt", sagt Hauptamtsleiterin Nina Gellert, man habe damit neben den Ehrenamtlichen auch die Rathäuser entlastet und erhalte "qualitativ gute Arbeit". Weiterhin gibt es im Gemeindeverwaltungsverband mit Selina Kappings auch eine Integrationsbeauftragte, die Schnittstelle zum Ehrenamt bleibt und unter anderem Veranstaltungen organisiert.

Die Integrationsmanager dagegen erstellen zusammen mit den Flüchtlingen individuelle Integrationspläne, in denen Ziele festgelegt werden, die dann Schritt für Schritt abgearbeitet werden sollen. Damit bleibt den engagierten Ehrenamtlichen künftig viel Bürokratie erspart, das Ausfüllen von Formularen und Behördengänge fallen nämlich ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Integrationsmanager wie auch das Thema Sprachkurse oder Ausbildungsstellen.

Das kleine Team kümmert sich daneben beispielsweise auch darum, wenn jemand aus der Anschlussunterbringung in eine eigene Wohnung ziehen will. 60 Menschen sind in Rauenberg aktuell in der Anschlussunterbringung untergebracht, im Herbst, wenn der Neubau in Malschenberg fertiggestellt ist, wird sich die Zahl erhöhen.

Die meiste Arbeit findet zwar vor Ort statt, trotzdem haben die Integrationsmanager auch eine feste Sprechstunde (in Rauenberg jeweils donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Rathaus). "Es hat sich ein bisschen einspielen müssen", blickt Bürgermeister Seithel auf die ersten Monate zurück, inzwischen funktioniere es aber gut.

Wobei man in Rauenberg nicht davon ausgeht, dass das Thema der Integration von Flüchtlingen in zwei Jahren, wie vom Zuschussprogramm des Landes vorgesehen, "erledigt ist", so der Bürgermeister. "Wir hoffen, dass das Programm verlängert wird", sagt Seithel.