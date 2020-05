Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Ein Mineralwasser, Zitronenlimonade, ein Gläschen Wein oder Bier, notiert wird zudem die Essensbestellung und dann freundlich serviert. Seit knapp einer Woche sind Restaurants, Cafés, Eisdielen und Gaststätten im Zuge der Corona-Pandemie unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder offen. Fast alles läuft wie gewohnt ab – aber eben nicht alles. Während für Gäste keine Mund-Nasenbedeckungspflicht besteht, müssen die Gastronomen eine tragen. Die RNZ hörte sich im Hotel-Restaurant Erbprinz in Walldorf um, wie es sich anfühlt, die ganze Zeit mit dem Gesichtsschutz zu arbeiten.

Sie habe es sich schlimmer vorgestellt, sagt Restaurantmeisterin und Restaurantleiterin Birgit Schneidewind – allerdings sei es nicht immer angenehm, fügt sie hinzu. Birgit Schneidewind trägt eine Brille und mit der Maske beschlägt diese recht schnell. Es sei das Erste, was ihr etwas unangenehm aufgefallen sei, erzählt sie. Von Gästen bekam sie diesbezüglich einige wertvolle Tipps, beispielsweise hilft es, die Brille etwas tiefer zu tragen, dann beschlagen die Gläser nicht so schnell. "Das war ein guter Hinweis", sagt die 49-Jährige lächelnd, die seit einem Jahr im Erbprinzen arbeitet.

Den Gesichtsschutz nimmt sie nur zum Trinken ab oder wenn gerade keine Gäste im Lokal sind – im Normalfall wird der Schutz um die fünf Stunden getragen. Die Gäste nehmen die Mund-Nasenschutzverordnung gelassen, mittlerweile gehört der Schutz – zumindest momentan noch – zum Alltag und die Gäste sind einfach dankbar, dass die Lokale wieder geöffnet haben. Zwar gibt es für Gäste in den Lokalen in Baden-Württemberg keine Mund-Nasenschutzpflicht, dennoch ist es von Vorteil, eine dabei zu haben. Wer die Toilettenräume im Erbprinzen aufsucht, sollte eine tragen, denn der Weg dorthin ist relativ schmal und im Vorbeigehen lässt sich der Mindestabstand zu anderen Tischen nicht gut einhalten. In der Küche besteht im Erbprinzen keine Bedeckungspflicht, weil nicht eng gearbeitet wird, zudem können die Temperaturen dort schnell auf 50 Grad klettern.

Der Erbprinz hat seinen Mitarbeitern medizinische Masken zur Verfügung gestellt, sie sind etwas leichter als die selbst genähten und es lässt sich darunter besser atmen. Die Atmung bereite ihr bisher keine großen Probleme, allerdings sei es befremdlich, dass Gäste ihr nicht direkt ins Gesicht schauen könnten und nur die Augen sähen, erzählt Birgit Schneidewind, deren Herz für die Gastronomie schlägt. Bei einer Essensempfehlung etwa sei ihr enorm wichtig, dass der Gast ihr Gesicht sehe. Dass es momentan nicht geht, daran muss sie sich noch gewöhnen, erzählt sie. Verändert hat sich auch der Arbeitsalltag, durch die Hygienemaßnahmen gibt es jetzt mehr zu tun. Bei Schichtbeginn werden alle Tische und Stühle im Außenbereich gründlich desinfiziert, "man weiß nicht, wer auf die Idee kommt, sich nachts draußen kurz niederzulassen", sagt die Restaurantmeisterin. Desinfiziert werden auch Salz- oder Pfefferstreuer sowie Speisekarten nach jedem Gebrauch. Und natürlich auch jeder Platz beim Verlassen des Gastes, auch bei Schichtende.

Weiterhin bekommen Gäste nun einen Platz zugewiesen (zuvor konnten sie sich einfach hinsetzen) und müssen sich die Hände desinfizieren. Vor der Bestellung müssen Gäste zudem ein Kontaktformular mit Name, Telefon, E-Mail und Uhrzeit ausfüllen, sodass im Fall einer Coronainfektion Kontaktpersonen nachverfolgbar sind. Ohne das ausgefüllte Formular, werden keine Speisen und Getränke serviert. Die Formulare werden vier Wochen aufgehoben und danach entsorgt.

Es ist mehr Arbeitsaufwand bei weniger Gästen. Passten früher rund 60 Gäste ins Lokal, so sind es im Zuge der einzuhaltenden Sicherheitsabstände nun etwa 35 und im Außenbereich sind die Plätze von rund 80 auf 60 geschrumpft. "Wir sind dennoch unheimlich froh, wieder arbeiten zu können", sagt die 49-Jährige dankbar. Wie beschwerlich das Arbeiten mit Mund-Nasenschutz letztendlich im Sommer bei 30 oder 40 Grad sei, werde sich noch herausstellen.