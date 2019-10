Die Ortsdurchfahrten als "Barriere": Wie schwierig das Überqueren der Hauptstraße in Rot sein kann, wurde bei Begehungen im Rahmen des "Fußverkehrs-Checks" deutlich. Foto: Gemeinde

St. Leon-Rot. (seb) Manche Probleme fallen einem erst auf, wenn man direkt davor steht. Gerade in den gewachsenen, verwinkelten Straßen und Gassen der Ortskerne, gerade wenn es um den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer, der Radfahrer und Fußgänger, der Schulkinder und Senioren, geht. Daher ist es ein Muss, ihren Blickwinkel vor Ort einzunehmen, und das ist der Sinn des Fußverkehrs-Checks, einem Projekt des Landesverkehrsministeriums, an dem die Gemeinde St. Leon-Rot auf eigene Kosten teilnimmt.

"Wir wollen die Bedürfnisse von Fußgängern und Radlern stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken": Nach einem Auftaktworkshop fanden Begehungen in St. Leon und in Rot statt, über die Bürgermeister Dr. Alexander Eger, Hauptamtsleiterin Anette Reich, Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb und Sascha Rachow, Beauftragter für Klimaschutz und Mobilität, jetzt informierten.

Mit je 20 bis 30 Teilnehmern war "die Resonanz erfreulich gut", so Eger, ebenso die "Mischung" aus Gemeinderats- und Verwaltungsvertretern, Fachleuten, Eltern, Senioren, Tagespflege-Mitarbeitern und einer Vertreterin des Sehbehindertenvereins. So wurde Eger zufolge vieles, was bisher als gegeben hingenommen wurde, "noch mal kritisch hinterfragt".

Die Routen führten über acht Stationen natürlich an den vielbefahrenen Ortsdurchfahrten entlang, aber auch zu Schulen, Kindergärten, Banken, Kirchen, Friedhöfen, öffentlichen Plätzen oder Freizeitanlagen. Weitere Querungshilfen wie Zebrastreifen wurden dabei neben Tempolimits zuallererst angesprochen - die laut Benjamin Schwalb aber an einige formale Voraussetzungen gebunden sind, allen voran eine gewisse Passantenzahl. Oft hieß es auch, es müsse für mehr Übersichtlichkeit gesorgt werden.

Während auf der Roter Ortsdurchfahrt schon Tempo 30 gilt, ist die "Barrierewirkung" von Reilinger und Marktstraße in St. Leon größer, erklärte Schwalb. Vor allem wurde auf die Kreuzungen mit Weinberg- und Antoni-Straße sowie mit Sandgasse, Speyerer- und Pfalzstraße hingewiesen: komplizierte, nicht gerade übersichtliche Wegebeziehungen.

Da kann die Gemeinde nur wenig tun, ist es doch eine Landesstraße. Des Weiteren wurde Schwalb zufolge ein Zebrastreifen am Kreisel der Kirrlacher mit Mozartstraße und Hohe-Buch-Ring gewünscht, am Zugang zum Spielplatz hinterm St. Leoner Feuerwehrhaus.

Kritisiert wurde eine bereits geschaffene Querungshilfe in der Roter Hauptstraße, nahe der früheren Zehntscheune, zwischen Restaurant und Bäcker gelegen und schon deswegen stark frequentiert, außerdem ein Schulweg. Wie Schwalb und Eger erläuterten, ergab sich für Fußgänger wegen neuer Parkplätze eine neue Situation, und kommt eine Außenbewirtung dazu, müssen neue Wege genommen werden.

Hier und auch an anderen stark besuchten Stellen wie etwa vor Banken musste man zudem erkennen, dass bestimmte Parkplätze bestenfalls widerwillig angenommen werden: solche im rechten Winkel zur Straße nämlich, aus denen man rückwärts heraus muss. "Gehalten wird stattdessen direkt vor der Tür", so Eger.

Scheinbar simple, kleine Dinge wurden ebenfalls angeregt. Aber während das Versetzen eines Briefkastens gleich machbar ist, gestaltet sich das "Auslichten des Schilderwalds" als problematisch, bei den Verkehrszeichen gibt es laut Schwalb praktisch keinen Ermessensspielraum. Allenfalls, wenn sie die Sicht versperren, wie bei einem Mini-Kreisverkehr in Rot, kann man tätig werden. Breitere Geh- oder neue Radwege, wie wünschenswert auch immer, sind rechtlich wie baulich schwierig, gerade in den engen Straßen der Ortskerne.

Die Gemeinde will auf jeden Fall prüfen, ob durch manche Kreisel "durchgerast" wird, die Leute überzeugen, ihre Autos weg von der Straße aufs eigene Grundstück zu stellen, und manche Parkplätze zugunsten von Flächen für Radler oder Fußgänger auf den Prüfstand stellen - wobei die natürlich erst entbehrlich werden, wenn genug Menschen ihr Auto stehen lassen.

Beim Perspektivwechsel wurde für Anette Reich deutlich, dass Fußgängern und Radfahrern zunächst einmal zu ihrem Recht verholfen werden muss, ehe es um mehr Rechte gehe: Wie oft würden auf ihre Kosten beispielsweise Gehwege zugeparkt. Eigentlich müsse das kurze Halten auf der Straße möglich sein, so Eger, zumal auch weitere bauliche Maßnahmen gefordert würden, um den Verkehr zu verlangsamen und so für mehr Sicherheit zu sorgen. Aber dazu fehle manchen schlicht das Verständnis.

Der Begriff der Barrierefreiheit führte überraschend zu einem Zielkonflikt, so Eger: Für Menschen, die Gehhilfen brauchen oder im Rollstuhl sitzen, sind abgesenkte Bordsteine wünschenswert - die machen es aber Sehbehinderten schwer, den Übergang zur Straße zu erkennen, allzu "nahtlos" darf der also nicht sein. Zumal, ergänzte er, abgesenkte Randsteine das Gehwegparken erleichtern.

Nicht immer gleich ersichtlich sind die Langzeitfolgen der vorgeschlagenen oder bereits umgesetzten Maßnahmen, gab Eger zudem zu bedenken. Durch die Verlangsamung des Verkehrs brauche der Bus nach Heidelberg nun eine Viertelstunde länger. Es gebe also Grenzen des Machbaren. Man müsse jetzt genau prüfen, wo die Gemeinde tätig werden müsse, beginnend bei gefährlichen Stellen.

Durch bauliche oder Ordnungsmaßnahmen sind jedoch nicht alle Probleme zu lösen. Daher lautet Egers Appell: "Als Kommune können wir nur den Rahmen schaffen, vor allem ist Rücksichtnahme gefordert." Er setze auf die Eigenverantwortung jedes Verkehrsteilnehmers und die stärksten, die Autofahrer, müssten eben Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer nehmen.

Info: Der Abschlussworkshop zum St. Leon-Roter Fußverkehrs-Check findet am Donnerstag, 14. November, 18 Uhr, im Rathaus statt.