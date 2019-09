Tairnbach. (agdo) Darauf waren Bürgermeister Jens Spanberger und Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf nicht vorbereitet, aber die spontanen Dinge sind ja im Leben oftmals die besten. Beide traten beim Freibier-Spaß zur Eröffnung der Tairnbacher Kerwe gegeneinander an, allerdings machten sie außer Konkurrenz mit. Die Schaulustigen waren begeistert, schließlich sieht man nicht alle Tage, den Bürgermeister und Ortsvorsteher jeweils ein leeres Bierfass über den Dorfplatz rollen. Es sei verraten: Spanberger gewann den Wettkampf, aber auch Egenlauf schlug sich wacker.

Petrus meinte es gut mit den Tairnbachern, bei schönstem Wetter wurde die Kerwe am Samstagabend auf dem Dorfplatz eröffnet, begleitet vom Posaunenchor. Der Bürgermeister wünschte schöne Stunden und bedankte sich bei allen Helfern, ohne die die Kerwe nicht möglich gewesen wäre. Ortsvorsteher Egenlauf begrüßte die Gäste, darunter die kurpfälzische Weinkönigin Verena Rieger aus Rettigheim mit ihren Prinzessinnen Anna-Lena Kretz, ebenfalls aus Rettigheim, und Maria Kilian (Lützelsachsen) sowie die badische Weinprinzessin Simona Maier aus Mühlhausen und die Malschenberger Portugieserkönigin Hannah Reichenbach.

"Obwohl wir Tairnbacher in unserer Region überall unter dem Uznamen ’Freibier’ bekannt sind, haben wir im Gemeindewappen den Traubenhenkel als Symbol. Man sollte deshalb nicht vergessen, dass wir eine Weinbaugemeinde sind und mit einigen Hobbywinzern und unseren Haupterwerbswinzern etwa acht Hektar Weinanbaufläche haben", sagte Egenlauf.

Bürgermeister Jens Spanberger zapfte das Bierfass an. Fotos: A. Dorn

Die Kerwe wurde dennoch mit einem Fassbieranstich eröffnet, nachdem auch die Weinhoheiten die Gäste begrüßt hatten. "Da in Kürze Bürgermeisterwahlen anstehen und es meines Wissens außer dem Amtsinhaber keine weiteren Kandidaten gibt, habe ich mir gedacht, dass wir unseren amtierenden Bürgermeister vor einer eventuellen Wiederwahl erst einmal die Tairnbacher Freibierprüfung ablegen lassen", sagte Egenlauf mit einem Augenzwinkern.

Bereits beim zweiten Hammerschlag des Bürgermeisters saß der Zapfhahn schon im Fass, das Bier spritzte zunächst etwas zaghaft heraus, aber nach vier weiteren Schlägen floss das Freibier in Strömen - die Kerwe war offiziell eröffnet.

Zuvor beim Freibier-Spaß mussten die Teilnehmer jeweils ein leeres Bierfass über eine schmale Rampe und vorbei an Pylonen rollen. Die Gaudi war groß, die Jungs wurden von den Zuschauer kräftig angefeuert. Den Wettbewerb gewann die Narreninitative vor dem Jugendzentrum, der Feuerwehr und dem Kirchenchor. Danach wurde die Kerwerede von Kerweborscht Patrick Bender vorgelesen, Unterstützung hatte er von Steffen Becker, Dennis Ewert, Marco Türk und Marcel Billmaier.

"En unsere Hauptstadt, ich mon Mihlhause, gebt acht, do hewwe sie des Johr em Bach unne ’Beach Party’ gmacht. A des keent ma doch negscht Johr fo Dambach eiplone, do driwwe em Teich bei schee Wetter schwimme e paar Bone." Und weiter: "Seit e paar Johr mache sie em Heilische Stoi , ’sun goes down’, also uf gut Deutsch ’Sonnenuntergang schön anzuschaun’." Nach der Rede tauften die Burschen die Kerweschlumpel mit einer kleinen Bierdusche auf den Namen "Küssmichschön vom Katzewald".

Rosemarie Beigel (li.) und Petra Spannagel stellten im Schloss aus. Foto: A. Dorn

Bereits am Freitagabend war die über die Kerwe zu sehende Ausstellung "kunt Art bunt" im Tairnbacher Schloss eröffnet worden, in der Petra Spannagel, Rosemarie Beigel und Xaver Victor Schneider ihre Werke zeigen. Letzterer war leider verhindert, weil er gerade auch in Berlin eine Ausstellung hat. Die Vernissage wurde von Bürgermeister Spanberger und Ortsvorsteher Egenlauf eröffnet und fand großen Zuspruch. Künstlerin Rosemarie Beigel brachte den Besuchern die Kunstwerke näher.

Info: Die Kerwe geht am heutigen Montag mit dem traditionellen Frühschoppen und Mittagessen in der Dreschhalle sowie dem Schlachtfest im Schützenhaus ab 11.30 Uhr weiter, um 15.30 Uhr findet das Kasperle-Theater im Schloss statt und um 19 Uhr wird die Kerweschlumpel verbrannt.