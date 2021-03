Wiesloch. (hds) 2020 durfte das Wieslocher Freibad "Wietalbad" erst am 25. Juni öffnen, bedingt durch die verzögerte Corona-Verordnung des Landes, die erst Anfang Juni veröffentlicht worden war. In diesem Jahr soll – soweit es die Gegebenheiten erlauben – früher ins Badevergnügen gestartet werden.

"Alle hoffen auf den Mai", erklärte Rüdiger Kleemann, Leiter der Wieslocher Stadtwerke und zuständig für das Freibad. Der Grundstein, zumindest in Sachen Vorbereitung, wurde unlängst in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt gelegt. Dort hatte man mehrheitlich beschlossen, bereits frühzeitig das Bad auf Vordermann zu bringen und vor allem alle technischen Voraussetzungen zu schaffen, um öffnen zu können. Diese Arbeiten laufen derzeit. "Wir tun alles von unserer Seite aus, damit die Menschen bei schönem Wetter ins Freibad kommen können. Unter welchen Rahmenbedingungen jedoch, ist ungewiss." Wie Kleemann ausführte, hänge das Datum einer Öffnung davon ab, wie frühzeitig diesmal die dafür notwendigen Auflagen eintreffen und wie man sie hier vor Ort den Gegebenheiten entsprechend umsetzen könne.

2019 öffnete das Freibad bereits Mitte April seine Pforten, gleich am ersten Tag gab es witterungsbedingt dichtes Gedränge. "Diesmal können wir sicherlich auf die Erfahrungen aus 2020 zurückgreifen", betonte der Chef der Stadtwerke, verbunden mit der Hoffnung, dass man seitens des Landes schneller mit den Badeverordnungen sei.

Sicherlich werde man an dem einen oder anderen Punkt noch an Veränderungen und damit Verbesserungen feilen, dies gelte vor allem für die Preisgestaltung. "Wir mussten im vorigen Jahr doch teilweise Kritik einstecken, als wir für den Eintritt je Schicht fünf Euro festgelegt hatten." Kleemanns Worten nach habe dies sicherlich all jene hart getroffen, die nur morgens oder abends für ein knappes Stündchen ihre Bahnen ziehen wollten. Wie und ob es erneut einen Badespaß in Schichten geben wird, hänge von der Pandemie-Lage ab – und natürlich von den Regelungen in Baden-Württemberg. "Im Moment schauen wir noch in die Glaskugel", kommentierte Kleemann die aktuelle Situation. Jedoch stehe bereits jetzt fest: Von einem "normalen" Badebetrieb könne auch in diesem Jahr nicht ausgegangen werden.