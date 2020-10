Von Hans-Dieter Siegfried

Frauenweiler. Ein ehemaliges Trafohäuschen, eigentlich vom Abriss bedroht, hat sich inzwischen zu einem Leuchtturmprojekt für Insekten- und Vogelschutz verwandelt. Seitens des Unternehmens Energie Baden-Württemberg (EnBW) war das ausgediente Objekt der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt worden.

Schnell war eine Lösung gefunden, was damit gemacht werden könne: Denn Max Ludwig, der damals ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Fachgruppe "Umweltschutz" der Stadt ableistete, hatte die Idee, das Trafohäuschen umzugestalten, um es für Insekten und Vögel nutzbar zu machen. "Wir hatten zunächst überlegt, vielleicht ein kleines Domizil für Fledermäuse zu schaffen", erläuterte die Umweltschutzbeauftragte der Stadt, Monika Stein, in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Aufgrund der Nähe zu einer stark befahrenen Straße wurde diese Idee jedoch schnell verworfen und man konzentrierte sich eben auf Insekten und Vögel.

Im Rathaus war man von dem Konzept angetan, allerdings sollte es möglichst kostenneutral realisiert werden. Somit waren schnell zwei Sponsoren gefunden worden: der Lions-Club Wiesloch und die EnBW signalisierten Unterstützung in Form einer Spende. Außerdem boten Auszubildende beim Bau von Nisthilfen ihre tatkräftige Mithilfe an.

Vorgestellt wurde die Umsetzung dann in der Ausschusssitzung von den Personen, die in den zurückliegenden Jahren ihr FÖJ im Rathaus abgeleistet haben: Auf Max Ludwig folgte 2019 Kaja Böttcher, inzwischen macht Simone Liepold dort ihr FÖJ. "Das Trafohäuschen liegt im Südosten von Frauenweiler, nahe am "Bottloch"", berichtete Ludwig. Seine Nachfolgerin Böttcher beschrieb die Aktivitäten in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Zunächst habe man im August mit den Sanierungsarbeiten begonnen, später wurde das Trafohaus gestrichen und künstlerisch gestaltet. "Jetzt kann es also losgehen", freute sich Monika Stein. Sie hob hervor, die Nähe zu Grundschule und Kindergarten habe einen "pädagogischen Aspekt", außerdem passe das jetzt umgesetzte Vorhaben hervorragend zu dem laufenden Projekt "Frauenweiler bient auf". Von dort sei auch künftig Unterstützung zugesagt worden.

Denn es wurde nicht nur das Trafohäuschen umgestaltet und aufgerüstet, im November soll noch eine Gruppe heimischer Sträucher entlang eines benachbarten Garagenkomplexes gepflanzt werden. "Die Initiative "Frauenweiler bient auf" wird sich ebenfalls an der Pflege beteiligen und die Rektorin der Grundschule hat bereits signalisiert, den neuen "Artenschutzturm" in den Unterricht mit einzubinden", erklärte Stein. Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL und außerdem Vorsitzender des Stadtteilvereins in Frauenweiler, dankte allen, die am Projekt bisher beteiligt waren, versehen mit dem humorvollen Hinweis, man habe noch ein zweites Trafohäuschen zu bieten. Markus Grimm (CDU) regte gar an, sich für die anderen Stadtteile ebenfalls Gedanken zu machen, solch ein Projekt umzusetzen, und Richard Ziehensack (SPD) brachte es mit einem "Macht weiter so" auf den Punkt.