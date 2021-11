Dielheim. (pol/lyd) Der seit 16. Oktober vermisste Mann ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, ist er wohlauf. Er wurde von Polizeibeamten angetroffen.

Update: Mittwoch, 3. November 2021, 15.29 Uhr

Dielheim. (pol/rl) Ein 31-jähriger Mann wird vermisst. Das teilte die Polizei mit. Er wurde am vergangenen Samstag, 16. Oktober, gegen 17 Uhr zuletzt gesehen, als er die elterliche Wohnung verließ. Die Suche nach ihm in der näheren Umgebung und an bekannten Hinwendungsorten blieb bisher erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die ihn gesehen haben oder Hinweise auf seinen möglichen Aufenthalt haben, sich an die Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.