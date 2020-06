Dielheim-Horrenberg. (zlb) Der erste Kunde in der neu eröffneten Horrenberger Poststelle war Ortsvorsteher Harald Seib. Er hatte einen großen braunen Umschlag dabei, der als Einschreiben innerhalb Deutschlands verschickt werden sollte. Für Ruth Maier und Jessica Schäfer begann damit am 3. Juni pünktlich um 14.30 Uhr der Dienst in der neu errichteten Filiale der Deutschen Post AG in Horrenberg in der Mühlstraße 22. Der Eingang ist auf der Rückseite der Sport- und Kulturhalle, Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Die beiden Post-Mitarbeiterinnen walteten routiniert ihres Amtes, denn sie waren schon in der Ende 2019 geschlossenen Poststelle im ehemaligen Fabrikgebäude am Ortsausgang Richtung Balzfeld im Einsatz. Der Brief des Ortsvorstehers wanderte zuerst auf die in der Theke integrierte Waage. Mit einem Gewicht von 157 Gramm, als Großbrief und Einschreiben mit Übergabe innerhalb Deutschlands, kostete die Sendung vier Euro und 5 Cent. Jessica Schäfer klebte die passende Marke auf und der Brief konnte seine Reise antreten.

"Bei uns kann man Briefe, normal und als Einschreiben, Karten sowie Päckchen und Pakete aufgeben, Retouren einschicken und Briefmarken kaufen", zählte Ruth Maier die Dienste auf, die von den Kunden in der neuen Filiale in Anspruch genommen werden können, "aber wir können noch keine Pakete ausgeben und eine Sendungsverfolgung ist vorerst auch noch nicht möglich." Das liegt vor allem an der mit 12 Quadratmetern doch sehr begrenzten Räumlichkeit. Bürgermeister Thomas Glasbrenner zeigte sich anlässlich der corona-bedingt auf wenige Teilnehmer beschränkten Eröffnungszeremonie trotzdem erleichtert, dass es nun endlich mit der Horrenberger Poststelle geklappt habe: "Harald Seib und ich haben auf der Suche nach einem Standort viele Gespräche mit Haus- und Grundstücksbesitzern geführt. Aber einmal war die Barrierefreiheit nicht gewährleistet, ein anderes Mal fehlte es, wie etwa im alten Rathaus, am vorgeschriebenen WC oder die Leute hatten eine andere Nutzung für ihre Räume vorgesehen." Die jetzt gefundene Lösung sei nicht ideal, fügte er hinzu. Nebenräume fürs Personal oder für die Lagerung von Paketen und andere Postdienstleistungen seien noch nicht vorhanden. Aber man werde weiter suchen, und fürs Erste sei einmal der Druck aus dem Kessel genommen.

Als Vertreter der Post war der regionale Politikberater Martin Fichtner zur Einweihung gekommen. Er betonte, dass sein Unternehmen es gerne gesehen hätte, wenn für die neue Filiale ein Standort näher am Ortskern möglich gewesen wäre. Auch strebe die Post bundesweit eine Partnerschaft mit Gewerbetreibenden an, also beispielsweise eine Kombination von Poststelle und Lebensmittelgeschäft oder Schreibwarenladen. Die gegenwärtigen Öffnungszeiten mit täglich zwei oder drei Stunden seien zudem etwas eng begrenzt, aber was nicht sei, könne ja noch werden.

Die Post ist verpflichtet, in Teilorten von der Größe Horrenberg-Balzfelds eine eigene Filiale einzurichten. Das ist nun gelungen, auch wenn noch einige Details fehlen. In diesem Zusammenhang kündigte Ortsvorsteher Seib an, dass am Straßenrand unterhalb des Eingangs noch ein Briefkasten angebracht werde und ein gut lesbares Schild mit den Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.