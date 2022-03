Von Sebastian Lerche

Dielheim. Mit der technischen Betriebsführung einer Wasserversorgung, die sich mitten in einer enormen Umstellung befindet, haben die Stadtwerke Walldorf einige Herausforderungen auf sich genommen. Das ging aus ihrem Bericht in der jüngsten Dielheimer Gemeinderatssitzung hervor.

Seit fast zwei Jahren sind die Walldorfer auch in Dielheim – ähnlich wie in Bad Schönborn und Nußloch – tätig. Die Zahl der Kunden außerhalb Walldorfs ist doppelt so groß wie die Einwohnerzahl der Astorstadt, wie Geschäftsführer Matthias Gruber erläuterte. Der Eigenbetrieb hatte durch diese Expansion die Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu optimieren. Man habe nun mehr Personal, biete zusätzliche Dienstleistungen, sammle nicht selbstverständliche Expertise unter dem eigenen Dach, sei insgesamt flexibler, das habe wiederum viele Vorteile auch für Walldorf gebracht.

Dielheim und den andern beiden Gemeinden wiederum habe man Sorgen abgenommen, etwa die, Fachpersonal zu finden. Das Fachwissen der Stadtwerke sei stets auf dem neusten Stand, so Gruber. Und wann immer man Aufträge vergebe, könne man dank des größeren, auf vier Kommunen ausgeweiteten Volumens bessere Preise verhandeln. Für Dielheim werde es damit günstiger. Daher, so Gruber, "hoffen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit: Wir haben Lust darauf".

Die erwähnte enorme Umstellung, nämlich der Umschluss auf Bodensee-Wasser, sei "fast fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten", erläuterte der zuständige technische Leiter Andreas Hirn. Es funktioniere nun alles – nach einer "bewegten Zeit", in der man viele Erfahrungswerte habe sammeln müssen. "Jetzt haben wir eventuelle Probleme gut im Blick und können schnell reagieren", versicherte er. Doch habe man sich seit Mai 2020 in die Besonderheiten der Dielheimer Wasserversorgung und die neuen Fragen rund ums Bodensee-Wasser erst einmal einarbeiten müssen.

Bei der Umstellung der Wasserversorgung gab es erhebliche Verzögerungen und Mehraufwendungen, weil die neuen Transportleitungen für das Bodensee-Wasser teilweise undicht waren und später Verkeimungen festgestellt wurden. Zu zahlreiche Provisorien musste gegriffen werden, schnelle, nur temporäre Änderungen in der Wassergewinnung begleiteten die Inbetriebnahme. Aber, so betonen die Stadtwerke im Jahresbericht: Die Schwierigkeiten hatten keine spürbaren Beeinträchtigungen für die Bevölkerung zur Folge.

Zu den Dielheimer Besonderheiten, denen sich die Stadtwerke widmen, zählen neben dem gesamten Wasserversorgungsnetz die Brunnenanlage, Wasserschutzgebiet, Wasserwerk, der Hochbehälter in Horrenberg sowie der alte und neue in Dielheim und der Übergabepunkt der Bodensee-Wasserversorgung im Hollerbrunnen. Über eine Noteinspeisung der Wieslocher Stadtwerke wird derzeit noch sichergestellt, dass das Dielheimer Wasser keimfrei ist, 86 Kubikmeter sind es täglich. Momentan prüft man, ob und wie langfristig eine sichere Noteinspeisung notwendig wird.

Die Walldorfer Stadtwerke halten einen 24-stündigen Bereitschaftsdienst vor. Außerhalb der normalen Arbeitszeiten war das Team laut dem Bericht das ganze Jahr 2021 mehr als 70 Mal ausgerückt. Eine Verbesserung, denn von Mai bis Dezember 2020 waren es ebenfalls über 70 Einsätze.

Seit 2020 haben die Stadtwerke damit begonnen, ein digitales Planwerk der Dielheimer Wasserversorgung anzulegen. Etwa ein Drittel der Hauptleitungen wurden bereits erfasst, in den nächsten Jahren wird daran weitergearbeitet – dem Jahresbericht zufolge ist das "eine wesentliche Voraussetzung für den sicheren und effizienten Netzbetrieb".

Oft habe es nur Probleme mit der Elektronik gegeben, berichtete Andreas Hirn, aber auch 25 Rohrbrüche und weitere Probleme – hauptsächlich an Hausanschlüssen der Einwohnerinnen und Einwohner. Das sei "nicht übermäßig viel", meinte er. Früher wurden offenbar empfindlichere Rohre verwendet: Hirn zufolge setzen die Stadtwerke erstens auf stabileres Material, zweitens hüllen sie die Wasserleitungen in Schutzrohre, die voraussichtlich auf viele Jahre vor Brüchen schützen.

Zu all dem kamen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Der Infektionsschutz machte erforderlich, verschiedene Teams zu bilden, die sich so wenig wie möglich begegnen.

Zum Wasserverlust gefragt, erläuterte Hirn, dass 2021 mit über 46.000 Kubikmetern mehr als zehn Prozent ungenutzt versickerten. 2020 waren es noch mehr als 22 Prozent, fast 105.000 Kubikmeter – aber da verzerre "ein großer Rohrbruch" die Statistik, außerdem habe man seitdem dazugelernt und reagiere schneller. Täglich lese man Verbräuche und Einspeisungen ab, daher erkenne man zeitnah, wenn es zu Unregelmäßigkeiten komme.

"Sie haben immer Verlust", erklärten er und Gruber: Noch um die fünf Prozent Wasserverlust "wären gut". Diesen Wert habe Walldorf erreicht, aber erst nach Ausgaben im Millionenbereich, die viele Kilometer des Leitungsnetzes betroffen hätten. Klar sei, dass Dielheim weiter in Instandhaltung und Sanierung seines Netzes investieren müsse – aber dass auch die Kunden, an deren Hausanschlüssen es oft liege, vom Sinn einer Modernisierung überzeugt werden müssten.

Das Wichtigste: Die Wasserqualität werde in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt permanent überwacht, alle Wasserproben seien "in Ordnung und keimfrei", so Andreas Hirn.

Aus dem Gemeinderat kam viel Lob für die Stadtwerke, gerade wegen der kurzen Reaktionszeiten, der Zuverlässigkeit und Kompetenz. Die Erwartungen seien voll erfüllt worden, bedankte man sich für "die wertvolle Unterstützung".