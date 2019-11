Von Christiane Barth

Dielheim. Was haben Frank Sinatra und der Förderverein des Hospizes Agape gemeinsam? Die unvergessenen Songs des wohl größten Entertainers des 20. Jahrhunderts spielten jetzt Geld in die Herberge für Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Stand er etwa leibhaftig auf der Bühne? Fast. Klaus Thomé verkörpert „The Voice“, wie Sinatra wegen seiner charakteristischen Stimme gerne genannt wird, mit jeder Pore. Mimik, Gestik und dann eben die Stimme: Zuschauerrekorde brach Sinatra damals, und heute war nun die Kulturhalle Dielheim bis zum Anschlag voll besetzt.

Lokalmatador Klaus Thomé hatte nicht nur Sinatra drauf, sondern auch Louis Armstrong. Er durfte nicht eher von der Bühne gehen, bevor er nicht den Klassiker „My way“ zum zweiten Mal (zuletzt als Zugabe) gesungen hatte. Das Heidelberg Swing Orchester lieferte den Sound, ließ die Füße wippen und den Kehlkopf vibrieren. Wunderkerzen-Atmosphäre bei einer wunderbaren Hommage und 400 Gäste, die sich bei diesem Benefizkonzert drei Stunden lang begeistert zeigten. Die Idee dazu habe „durch die uneingeschränkte Unterstützung von Andreas Lampert (Leiter des Heidelberg Swing Orchesters), Klaus Thomé und Armin Rausch“ schnell Gestalt angenommen, sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner.

Die Gemeinde Dielheim war Schirmherrin des Konzertes, mit im Boot sind auch der Ernst-Körner-Fonds, eine private Initiative von Dielheimer Bürgern, die nach einem tragischen Unfalltod diese Aktion ins Leben riefen. Dem Fonds werden nun ebenfalls Erlöse aus der Veranstaltung zufließen. Künstlerisch bereichert wurde das gelungene Konzert auch von den Sängern René Harlacher und Wolfgang Heinrich sowie der Sängerin Tine Groß.

Der Bürgermeister dankte allen, die an der umfangreichen Vorbereitung beteiligt gewesen waren sowie den zahlreichen Besuchern: „Ihr aller Handeln ist ein schöner Beleg dafür, welch hohen Stellenwert Menschlichkeit und Gemeinsinn in unserer Gemeinde und in unserer Region genießen.“

Die Big Band der Heidelberger Druckmaschinen AG zeigte zudem ihre große musikalische Bandbreite etwa auch mit deutschen Schlagern wie „Knopf an deiner Bluse“ von Bata Illic oder „Souvenir, Souvenir“ von Bill Ramsey, für die sie ein echtes Berliner Urgestein engagiert hatten: Wolfgang Heinrich, der auch als Wirt einer Heidelberger Kneipe bekannt ist. Mit seiner Show gewann er die Zuschauer, mit denen er auch gerne auf Schmusekurs ging, sofort für sich.

Die Musikgrößen gingen ein und aus an diesem Abend. Tom Jones etwa, der frühere Staubsaugervertreter, der später ebenfalls unvergessene Songs geprägt hat: René Harlacher, der auch als Frontmann der Katzbachtaler kein Unbekannter ist, beherrschte bei „Sex Bomb“ auch den Hüftschwung. Mit der Sängerin und Musiktherapeutin aus Wiesloch, Tine Groß, wurde es „sopraniger“, lichter und klarer: Sie war mit ihrer weichen Stimme und ihren gefühlvollen Songs der Gegenpart zum „Mann fürs Grobe“ (Wolfgang Heinrich) und Hut-Träger René Harlacher.

Uneingeschränkter Star des Abends jedoch war Klaus Thomé, der just an dem Tag, als Frank Sinatra seinen Song „Strangers in the night“ aufnahm und für den er später die Musikauszeichnung Grammy erhielt, das Licht der Welt erblickte: am 11. April 1966. Wie gut Klaus Thomé in die Rolle legendärer Künstler schlüpfen kann, bewies er auch beim Titel „What a wonderful world“, bei dem er Louis Armstrongs große Augen, sein breites Grinsen und eine berührende, ausdrucksstarke Stimme zeigte.

Von dem Timbre jedoch des großen „Ol‘ blue eye“ waren die Zuschauer bald beseelt und forderten mehr Sinatra-Zugaben, als das Repertoire des Heidelberg Sing Orchesters, das den Abend auch mit seinen Solisten musikalisch bereicherte, hergab. Doch als Klaus Thomé erneut mit „My Way“ sowie der Gestik und Körperhaltung Sinatras die Treppe herab schritt und in den Saal hineinging, flammten die modernen Wunderkerzen auf: Handytaschenlampen, wohin man sah.