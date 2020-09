Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot/Hout Bay. Es war ein komisches Gefühl, als ich Anfang März mit meiner Familie am Gate des Frankfurter Flughafens stand. Bereit zum Abschied vom kleinen St. Leon-Rot über das Mittelmeer ins große Südafrika: Ehe mein Volontariat bei der RNZ in Wiesloch begann, hieß es damals drei Monate Freiwilligenarbeit bei einer kleinen Organisation in Kapstadt für mich. Zumindest dachte ich das.

Fast belächelt hatten mich Freunde und Bekannte in Deutschland, als ich ihnen von meinen Zweifeln erzählte, ob ich wegen des Coronavirus überhaupt in Südafrika einreisen dürfe. Und sie hatten Recht: Die Einreise war kein Problem, lediglich Fieber wurde gemessen, ich war erleichtert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Südafrika noch keinen einzigen bestätigten Coronafall, doch das sollte sich schnell ändern.

Foto/Repro: Sophia Stoye

Die ersten drei Wochen konnte ich noch an einer Grundschule in Hout Bay, einem Stadtteil von Kapstadt, mitarbeiten. Die Grundschule gab es erst seit wenigen Jahren, sie bestand ausschließlich aus Containern, die zum Teil mit bunten Elefanten und Gazellen bemalt wurden. Sie befand sich am Rande des Townships Imizamo Yethu (IY), einer informellen Siedlung in Hout Bay mit mehreren zehntausend Einwohnern. Gemeinsam mit drei anderen Freiwilligen gaben wir Kindern, die Probleme in der Schule hatten, Englischnachhilfe und betreuten nachmittags die Schülerinnen und Schüler, die sonst alleine zuhause wären.

Allerdings wurde daraus ziemlich schnell ein "Zwangsurlaub". Die Schulen schlossen und innerhalb von wenigen Tagen wurde der landesweite Lockdown ausgerufen, nur für Notfälle oder zum Einkaufen durfte man sein Zuhause verlassen. Kein Flugzeug hob mehr vom Capetown International Airport ab, geschweige denn eines zurück nach Deutschland.

Ich befand mich gemeinsam mit anderen Freiwilligen der Organisation "Ubuntu for Africa", in deren Projekten ich mitgearbeitet hatte, in Quarantäne. Wir kamen in einer Ferienwohnung von Sylke Funk unter, Kopf und Gründungsmitglied der Organisation. Mit jedem Tag des Lockdowns stieg auch die Not – nicht unsere, sondern die der Menschen aus dem Township. Immer mehr Nachrichten erhielt Sylke Funk von den Familien und Müttern aus Imizamo Yethu. Die Menschen hatten und haben nichts zu essen.

Deswegen sah sich Sylke Funk, die eigentlich aus Bergkamen bei Dortmund stammt, aber schon seit 14 Jahren in Hout Bay lebt, zu Beginn der Pandemie dazu verpflichtet, die Menschen in Not zu unterstützen. So sammelte sie Spenden, wir Freiwillige halfen mit: Aus Kapstadt, Bergkamen oder Hamburg; einige auch aus Walldorf und St. Leon-Rot. Bei der lokalen Organisation "Yebo Fresh" kaufte Funk im Namen von "Ubuntu for Africa" für mehr als 333.500 südafrikanische Rand, umgerechnet knapp 17.000 Euro, allein schon mehrere hundert Essenspakete. "Die Mitglieder des Fußballclubs Hout Bay holen diese Pakete dann am Flughafen bei Yebo Fresh ab und bringen sie ins Township nach Hout Bay, wo wir sie gemeinsam verteilen", erklärt sie.

Aber nicht nur das: Mit den Spendengeldern wird außerdem auch eine Suppenküche finanziert, die den Kindern des Townships täglich ein warmes Essen zubereitet. Ehe ich meine Abreise im Zuge der Rückholaktion antrat, durfte ich dort einen Tag lang mitarbeiten. Die Freude und das herzliche Lachen, mit dem die südafrikanischen Frauen das Essen zubereiteten, war ansteckend. "Angefangen hat es nur für die Kinder der lokalen Grundschule, einmal am Tag. Inzwischen können wir bis zu 1200 Kindern aus IY etwas zu essen geben, auch Frühstück", erzählt die gebürtige Bergkamenerin, die die Initiative vor allem durch ihre Spenden unterstützt.

Die Suppen-Küche ist eine der Initiativen der Organisation „Ubuntu for Africa“. Südafrikanische Frauen aus dem Township kochen täglich für bis zu 1200 Kinder, die in Zeiten der Corona-Epidemie wenig zu essen haben. Foto: Sophia Stoye

Geführt wird die Suppenküche nämlich von mehreren Frauen aus dem Township selbst. Als Sozialarbeiterin und Familientherapeutin hat Sylke Funk schon mehrere Projekte in IY geleitet, die inzwischen alle unter der Regie lokaler Vereine oder Schulen sind. Dadurch hat sie noch viel Kontakt zu den Menschen vor Ort und steht in ständigem Austausch mit ihnen.

"Bei uns ist es komisch", erzählt sie mir, als wir uns kürzlich am Telefon über die aktuelle Lage in Südafrika und Hout Bay unterhielten. Etwas verwundert und irritiert spricht sie von den Corona-Infektionszahlen Südafrikas. Rund 592.000 bestätigte Fälle hatte das Land mit seinen fast 60 Millionen Einwohnern bisher – mehr als in Deutschland mit rund 230.000 Fällen bei 83 Millionen Einwohnern.

Das Erstaunliche dabei aber ist, dass die Sterblichkeitsrate in Deutschland bei Covid-19-Infektionen bei 4,1 Prozent, in Italien sogar bei 13,9 Prozent, in Südafrika allerdings "nur" bei 2,1 Prozent liegt. "Trotzdem ist jeder Tote zu viel, aber eine Rate von zwei Prozent ist für die Dichte in den Townships und die Anzahl der Aids-, und Tuberkulosekranken extrem wenig", berichtet Sylke Funk.

Das Problem sei aber viel mehr – neben dem Hungern der Menschen –, dass Kinder verschwinden oder Leichen von Mädchen und Frauen gefunden werden. Solche Frauenmorde, auch Femizide genannt, geschehen in Südafrika immer wieder. Meist werden die Frauen aber nicht von Fremden, die in dunklen Gassen lauern, getötet, sondern vom eigenen Mann oder Freund. Selbst Präsident Cyril Ramaphosa nannte bei einer landesweiten Covid-19-Ansprache an die Nation den Femizid "die Schande Südafrikas".

Denn mit dem strengen Lockdown der südafrikanischen Regierung nahm die häusliche Gewalt wieder enorm zu. Gleichzeitig wurde den Menschen von einem auf den anderen Tag die Lebensgrundlage entrissen, viele Frauen und Männer wurden arbeitslos, da ihre Arbeit vom Tourismus abhängig war oder sich in Restaurants, Bars und Cafés abspielte, die lange schließen mussten. "Es ist eine Unzufriedenheit im Allgemeinen, gegen alles, gegen die Regierung. Die Situation explodiert, die Kriminalität in den Townships ist extrem hoch und die Leute fangen an zu randalieren, werfen beispielsweise Steine auf Autos", erzählt Sylke Funk aus Hout Bay.

Für zwei Monate galt in Südafrika in Phase drei des Lockdowns, Alkohol und Nikotin waren (wieder) verboten, um 21 Uhr mussten alle wieder in ihren Häusern, bei den meisten eher Hütten, sein. Die Restaurants hatten entweder geschlossen oder konnten wegen der Auflagen nur einen geringfügigen Betrieb wieder aufnehmen, sodass sich das Geschäft kaum rechnete.

Jetzt gilt Phase zwei: Im Land zu verreisen sowie Alkohol und Zigaretten sind erlaubt. "Wir haben gemischte Gefühle", teilt Sylke Funk mit: "Als der Alkohol beim letzten Mal wieder erlaubt wurde, verdoppelten sich die Krankenhaus-Einweisungen innerhalb von ein paar Tagen: Autounfälle, Schlägereien, Schusswunden, Messerstechereien."

Für die Südafrikaner selbst sei der Lockdown gar kein so großes Problem, meint Sylke Funk: "Die bekommen zumindest eine kleine Hilfe vom Staat. Das eigentliche Problem haben die Eingewanderten aus Simbabwe, Malawi oder Angola, die haben jetzt nichts." Deswegen müsse der Fokus jetzt auf ihnen liegen. "Allein für die brauchen wir noch definitiv Essenspakete." Die Not ist groß und wird nicht kleiner.

Info: Spenden an Ubuntu4All – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe in Südafrika, Volksbank Bönen, IBAN DE91.4106.2215.0054 5799 01, BIC GENODEM1BO1. Weitere Informationen unter www.ubuntuforafrica.com