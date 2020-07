Von Timo Teufert

Walldorf. Mit eigenen Unterstützungsprogrammen will die Stadt Walldorf die Auswirkungen der Coronakrise für die örtlichen Vereine und die Gastronomie abfedern. Die FDP-Fraktion hatte beantragt, dass die Verwaltung Vorschläge erarbeiten solle, wie sie Betrieben und Vereinen unter die Arme greifen könnte. Neben einem Gutscheinmodell für die Gastronomie wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig ein Sonder-Vereinsförderprogramm aufgelegt sowie den Eltern endgültig die Beiträge für Kindergärten und die kommunale Betreuung erlassen.

"Wir senden hier nicht nur ein monetäres, sondern auch ein inhaltliches Signal", erklärte Erster Beigeordneter Otto Steinmann. Auch wenn die Unterstützungsbeiträge nicht riesig seien, hoffe man doch, dass sie helfen. "Wenn wir jetzt nicht helfen, glaube ich, dass viele Dinge verschwinden werden", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab. Sorge bereitet in dieser Hinsicht vor allem der Vereinsbereich. "Für die Vereine haben wir nun aber ein wirklich gutes Förderinstrument gefunden", so Staab.

Stellen die Gutscheine vor (v.l.): Wirtschaftsförderin Susanne Nisius, Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Bürgermeisterin Christiane Staab. Foto: Pfeifer

Die Stadtfeste wie Spargelmarkt und Kerwe seien nicht nur Schaufenster für die Ehrenamtlichen, sondern auch immer eine wichtige Einnahmequelle. Hinzu komme in diesem Jahr, dass viele Vereine frühzeitig Aktionen zum 1250-jährigen Jubiläum geplant hatten. "Wenn Vereine für Feste oder das Jubiläum eine Investition getätigt haben, oder bereits Auslagen hatten, wollen wir mit einem Sonderprogramm diese Auswirkungen auf die Vereine abfedern", berichtete Steinmann. Man habe sich darauf im Rat geeinigt, 50 Prozent des Defizits auszugleichen, maximal aber 1500 Euro. Insgesamt stehen 25.000 Euro für diese Vereinsförderung im Haushalt. "Es geht nicht darum, den entgangenen Gewinn der Vereine zu kompensieren", betont Steinmann. Rund 70 Vereine sind im städtischen Vereinsförderprogramm und können entsprechend einen Antrag stellen. "Zudem wollen wir einen Arbeitskreis bilden, um Grenzfälle mit den Fraktionen zu klären", so Steinmann.

Und auch die Gastronomie ist durch den FDP-Antrag in den Fokus gerückt: "Durch den Lockdown waren die Gastronomen stark betroffen und sind es auch weiterhin", sagt Wirtschaftsförderin Susanne Nisius. Deshalb habe man die Idee von Nachbarkommunen aufgegriffen und 2000 bezuschusste Gutscheine für die Speise-, Schank- und Imbisswirtschaften aufgelegt. "Wir wollen so einen direkten Impuls für die kleinen lokalen Unternehmen geben", so Nisius. Die Gutscheine haben einen Wert von 30 Euro und werden ab Mittwoch, 22. Juli, für 20 Euro bei der Stadtkasse im Rathaus abgegeben – maximal drei pro Haushalt.

"Unser Appell an die Kunden ist, diese Gutscheine schnell einzusetzen, damit die Gastronomie davon profitieren kann", so die Wirtschaftsförderin. Bis gestern hatten sich 20 Betriebe zurückgemeldet, die die Gutscheine annehmen wollen. "Wir bitten aber alle Bürger, sich vorher zu informieren, ob das eigene Lieblingslokal die Gutscheine auch wirklich annimmt", appellierte Staab. Man werde aber kulant sein und auch nicht registrierten Gastronomen, die Gutscheine annehmen, den Geldwert erstatten.

In der Sitzung erließen die Räte auch die Betreuungsgebühren, die zunächst nur ausgesetzt waren. Rund 260.000 Euro kostet das die Stadt – vom Land kamen dafür 255.000 Euro. "Wir waren uns schnell einig, dass wir keine Beiträge erheben können, wenn wir keine Betreuungsleistung anbieten", so Staab. Nur die Notbetreuung werde tageweise abgerechnet.

Beim Gemeinderat stieß das Gesamtpaket auf viel Zustimmung: "Wir haben das große Glück, eine finanzstarke Stadt zu sein. Deshalb muss in diesen Zeiten Solidarität absolute Priorität haben", erklärte Petra Wahl (SPD). Man wolle keinen Verein im Regen stehen lassen, deshalb beantrage die SPD, die Aussetzung der Benutzungsentgelte für den Trainings- und Übungsbetrieb bis zum 31. Dezember auszuweiten. Man könne sich nicht vorstellen, dass die aufgeführten Vereine bis dahin wieder uneingeschränkt proben oder trainieren können. Das sieht auch die CDU so: "Was wir heute in Teilen beschließen werden, ist das durchaus vorzeigbare Ergebnis mehrerer Beratungen, die durchweg vom Geist der Verantwortung der Stadt für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft, ihres Vereinslebens, für ihrer Mieter und Steuerpflichtigen aber auch für die Belange der Kernaufgaben im Bereich von Bildung und Betreuung geprägt waren", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Mathias Pütz.

"Ich freue mich, dass unser Antrag so positiv aufgenommen wurde", erklärte Matthias Renschler (FDP). Die Gutscheine seien ein Mehrwert für alle. "Das stützt unsere Gastronomie mehr, als wir derzeit denken", ist Renschler überzeugt. Auch die im Paket enthaltene Stundung von gewerblichen Mieten bis zum Jahresende und der Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung in diesem Jahr begrüßte Renschler. "Die Stundung ist sinnvoll, um das Gutscheinmodell nicht zu konterkarrieren."

"Die gefunden Lösungen haben wir in der Fraktion grundsätzlich für gut befunden", erklärte auch Maximilian Himberger (Grüne). Sein Fraktionskollege Wilfried Weisbrod gab aber zu bedenken, dass mit den Gutscheinen der Alkoholkonsum gefördert werde. "Das finde ich fatal, weil während des Lockdowns der Alkoholkonsum deutlich gestiegen ist." Die Räte entschieden sich am Ende aber dagegen, Alkohol von den Gutscheinen auszunehmen.

Info: Welche Gastronomiebetriebe an der Gutscheinaktion teilnehmen, kann man demnächst unter www.walldorf.de einsehen.