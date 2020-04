Wiesloch. (agdo) Zufrieden scharrt Natscho mit den Hufen, schnaubt kurz durch die Nüstern und frisst seelenruhig weiter. Natscho ist ein schwarzes Friesenpferd und gehört dem "Circus Manuel Weisheit". Seit März sitzt der aus Neustadt an der Weinstraße stammende Familienzirkus bekanntlich aufgrund der Corona-Krise am Freibad in Wiesloch fest. Weil der Landwirt, auf dessen Grundstück sich die Zirkusfamilie in den Wintermonaten aufhält, das Feld jetzt für die landwirtschaftliche Nutzung braucht, kann der Zirkus nicht zurück. Aufgrund der Pandemie fallen in den nächsten Monaten auch die Vorstellungen in den weiteren Veranstaltungsorten voraussichtlich aus.

"Wir erhalten von der Wieslocher Bevölkerung sehr viel Zuspruch", sagt Tim Thomsen, Pressesprecher des Zirkus, dankbar. Manchmal kommen Kinder vorbei und schauen sich die Tiere an – und auch die Tiere freuen sich über den Besuch. Neugierig betrachten sie dann die Kinder und hoffen wahrscheinlich auf ein Leckerli, erzählt Thomson mit einem Augenzwinkern.

Hofft, dass der Zirkus, wenn auch in eingeschränkter Form, bald wieder Vorstellungen geben kann: Tim Thomsen mit Friesenpferd „Natscho“. Foto: Agnieszka Dorn

Der seit fast 200 Jahren existierende Zirkus hat zwei Pferde, vier Ponys, vier Lamas und einige süße Laufenten und ist eher auf Akrobatik spezialisiert. Der Reitverein versorgt den Zirkus mit Heuballen, mit Tierfutter kommt der Zirkus laut Thomsen momentan aus und auch die Stadt Wiesloch versorgt den Zirkus weiterhin mit Strom und Wasser. Ab und an kommen Wieslocher Bürger und geben der Zirkusfamilie eine kleine Geldspende, dafür ist der Zirkus sehr dankbar. "Wir müssen Kfz-Steuern und anderen Verpflichtungen nachkommen", erzählt Thomsen.

Für die Zirkusfamilie ist die ganze Situation ungewohnt, sie seien immer am Arbeiten gewesen, erzählt Thomsen. Die Arbeit ist zugleich die Leidenschaft der Artisten. Wann Zirkusse ihre Manegen wieder öffnen können, hängt von den Regelungen der Bundesregierung ab, bisher ist aber noch nichts bekannt. "Wir würden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und beispielsweise nur jeden vierten oder fünften Platz belegen oder nur die Hälfte an Besuchern in das Zelt lassen", sagt Tim Thomsen.

Angesichts der aktuellen, durch die Coronakrise verursachten Notlage hatte die Tierrechtsorganisation Peta in einer Pressemitteilung an das Zirkusunternehmen appelliert, es solle seine Tiere an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abgeben. Viele Zirkusse seien nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Deswegen appelliere man an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen.

"Peta hat uns nicht persönlich kontaktiert, wir wissen von dem Appell nichts und finden diesen Weg der (nicht)-Kommunikation sehr befremdlich", sagt Tim Thomsen. Auch war die Tierschutzorganisation eigenen Angaben zufolge nicht vor Ort gewesen, um sich die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, anzuschauen. "Wir sind grundsätzlich gegen die Haltung von Tieren im Zirkus, egal wie die Bedingungen vor Ort aussehen", sagt dazu die Biologin Dr. Yvonne Würz von der Tierschutzorganisation auf RNZ-Anfrage.

Das Veterinäramt hat Thomsen zufolge beim Zirkus Manuel Weisheit aber absolut nichts zu beanstanden. Und der Friese Natscho ganz augenscheinlich auch nicht ...