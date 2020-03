Am Pfarrhaus der Paulusgemeinde in Rauenberg hängen zahlreiche Umschläge mit der wöchentlichen „Mini-Andacht“ in Krisenzeiten zum Abholen und Weitergeben. Fotos: privat

Rauenberg/Malsch/Mühlhausen-Rettigheim. Der Ältestenkreis der Paulusgemeinde hat beschlossen, dass alle Veranstaltungen, Treffen und Aktionen (Gruppen und Kreise, Vermietungen) in den Gemeindehäusern abgesagt sind. Man orientiert sich an den Vorgaben des Bundes und Landes in Sachen Umfang und Dauer. Geburtstags-Besuche sind laut der Mitteilung zu unterlassen. Briefe und Hefte werden nur eingeworfen. Die Mitarbeiter bieten so weit möglich aber Telefonate an. Leider seien vorerst auch alle Gottesdienste abgesagt. Dazu zählten auch Taufen, Trauungen und die Gottesdienste rund um die Konfirmation (nähere Informationen zu einem möglichen weiteren Vorgehen und Ersatzterminen sollen gesondert zu einem späteren Zeitpunkt kommen).

Unter dem Titel "Kirche begleitet" gibt es einige Alternativangebote: Ein kleines Team stellt mit Pfarrerin Sandra Alisch eine Andacht online auf Youtube ein. Diese wird am Sonntagvormittag ab 10.15 Uhr auf einem Kanal unter dem Namen "Paulusgemeinde Wiesloch" freigegeben. Zur Mitte der Woche gibt es eine Mini-Andacht in Coronazeiten. Sie ist zu sehen auf dem Profil von Pfarrerin Alisch auf Facebook, auf dem Youtube-Kanal und dem Instagram-Profil der evangelischen Paulusgemeinde.

Zusätzlich hängt die Andacht in Umschlägen am Pfarrhaus sowie am Gemeindehaus in Rauenberg und am Paulus-Haus in Malsch zum Mitnehmen als "Kirche to go" aus. Sie wird auch in den Schaukästen und auf der Homepage zu lesen sein. Diese Variante ist gedacht zum Abholen und Weitergeben an Menschen, die online nicht so fit sind.

Pfarrerin Alisch ist unter 0 62 22/9 50 79 14 erreichbar für seelsorgliche Telefonate. Die Pfarrerin nimmt auch gerne Gebetsanliegen auf: einfach per Mail senden oder in den Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen. Alle, die vor Mittwochabend, 17 Uhr, da sind, werden in die Youtube-Andacht am Sonntag mit aufgenommen.

Darüber hinaus arbeitet die Paulusgemeinde an weiteren kleinen Ideen, die Hilfe und Hoffnung verbreiten sollen. Die Angebote werden online auf die Homepage www.paulusgemeinde-wiesloch.de gestellt und über die möglichen Pressewege und Aushänge bekannt gemacht. Dabei geht es um Ideen zur Unterstützung bei Einkäufen für die Risikogruppen und Andachten für zu Hause wie zum Beispiel ein Kreuzweg zu Ostern.