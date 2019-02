Joana Casalli mit dem vor wenigen Tagen in Wiesloch geborenen Kamelbaby in seinem Stall. Der Zirkus hat sein Winterlager auf dem ehemaligen Gelände der Firma Bellemann aufgeschlagen. Foto: Pfeifer

Von Noah Steidel

Wiesloch. "Wir haben es uns hier schon gemütlich gemacht", freut sich Marion Spindler vom "Circus Gebrüder Barelli". Der Zirkus, der eigentlich sein Winterlager in Pirmasens hat, schlug bereits am 10. Januar sein Lager auf dem ehemaligen Gelände der Firma Bellemann in Wiesloch auf. "Für so ein tolles Winterquartier wollen wir uns ganz herzlich bei Peter Frontzek bedanken", zeigte sich Marion Spindler vom Zirkus dankbar. Der Zirkus fühle sich hier "pudelwohl". Ein dickes Dankeschön geht auch an die Stadt Wiesloch für die Auftrittsmöglichkeit sowie an den Reitverein, der Stroh und Heu geliefert hat.

Marion Spindler vor einem der historischen Zirkuswagen, in denen die Zirkusfamilie lebt. Foto: Pfeifer

In der Halle hinter den Wohnwagen bringen die Mitarbeiter des Zirkus alles auf den neusten Stand, reisen dafür jeden Tag aus Pirmasens an. Sie müssen die Kostüme schneidern, sich um Sattlerei, Technik und alles andere kümmern, was ein Zirkus so braucht. Zudem ist bereits ein Teil der Tiere hier, die versorgt werden wollen.

In der Schwimmbadstraße in Wiesloch feiert der Zirkus, der bereits in achter Generation existiert, am 14. März seinen Saisonstart. Hierfür finden ab dem 5. März die Aufbauarbeiten statt. Am Sonntag, 17. März, steht in der Vorstellung um 15 Uhr dann etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Das Baby der Kamel-Eltern Zabo und Tamare, das erst vor wenigen Tagen in der Weinstadt das Licht der Welt erblickte, wird in der Manege getauft. Per Telefon (0157/32818873) können ab sofort Namensvorschläge für die "junge Wieslocherin", wie Marion Spindler das Kleine liebevoll nennt, eingereicht werden. Dem Namensgeber winkt freier Eintritt zu dieser "Sonder-Vorstellung".

Neben der Kamelkarawane stehen auch Dressuren mit Araber-Hengsten unter der Leitung von Franz Barelli, Akrobaten und Artisten verschiedener Nationalitäten auf dem Zirkus-Programm, das von einem Live-Orchester musikalisch umrahmt wird. Natürlich wird es auch viel zu lachen geben, wenn Clown und Comedian Timmy Barelli die Manege betritt.

Das Programm habe seinen "Fokus auf alter Zirkuskunst", erklärt Marion Spindler, "man darf nicht alles aussterben lassen". Selbst renommierte Zirkusse stünden inzwischen teilweise vor großen Problemen, sei es bei der Suche nach Plätzen oder wegen hoher Preise für Tierfutter. Deshalb richtet Spindler auch einen Appell an die Eltern: "Lasst eure Kinder in den Zirkus, es bleibt in Erinnerung!"

Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Wohl der Tiere, wie Marion Spindler betont: "Wir halten nur Tiere, die man auch artgerecht halten kann" - und dazu zählen keine Wildtiere. Mit einem eigenen Auslaufgehege hinter den Hallen auf dem Wieslocher Gelände wird den Tieren zusätzlicher Platz gegeben. Das Veterinäramt quittiere diese Fürsorge regelmäßig mit der Bestnote, so Spindler.

Ein Bild von der Tierhaltung und dem Leben im Winterlager können sich alle Interessierten am Samstag und Sonntag sowie am 23. und 24. Februar jeweils von 11 bis 14 Uhr machen. Dabei können das Gelände und die Tiere besichtigt werden, die sich über mitgebrachtes Futter freuen, wie der Zoo mitteilt.

Info: Vorstellungen finden von Donnerstag, 14. März, bis Samstag, 16. März, jeweils um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 17. März, um 11 und 15 Uhr statt. Am Freitag, 15. März, gibt es um 15 Uhr im Rahmen des Familientags Sonderpreise. Wegen der Kameltaufe am Sonntag um 15 Uhr findet ein "Muttitag" statt, dann können sich alle Mütter über freien Eintritt freuen. Karten unter www.reservix.de