Walldorf. (RNZ) Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl der Stadt Walldorf hat die Verwaltung nun einen Fragebogen veröffentlicht. Dadurch soll jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit bekommen, den sechs Kandidatinnen und Kandidaten Fragen zu ihren Vorhaben als mögliches neues Stadtoberhaupt Walldorfs zu stellen. Die Wahl wurde notwendig, da Christiane Staab, die bisherige Bürgermeisterin, in den baden-württembergischen Landtag eingezogen ist.

Die Stadt Walldorf hatte sich der Mitteilung zufolge wegen der Pandemie-Situation gegen eine Präsenzveranstaltung mit mehr als 1000 Menschen in der Astoria-Halle entschieden. Nun soll die Vorstellung der Kandidaten daher aufgezeichnet werden und über die Homepage der Stadt abrufbar sein. Und für diese Vorstellung können die Bürgerinnen und Bürger nun einen Fragebogen ausfüllen. Aus den eingegangenen Fragen werden dann bei der Aufzeichnung der Vorstellungsrunde "nach dem Zufallsprinzip" einige aus einer Lostrommel gezogen und den Bewerberinnen und Bewerbern gestellt.

Aus Gründen der Fairness dürfe jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte nur einen Fragebogen einreichen. Diese müssen per E-Mail an bmwahl@walldorf.de oder in den Briefkasten des Rathauses bis Montag, 7. Juni, 12 Uhr, eingegangen sein, heißt es in der Mitteilung. Nur die von der Stadt zur Verfügung gestellten Fragebögen dürfen verwendet werden. Diese gibt es hier zum Runterladen oder zum Abholen an der Rathauspforte und in der Stadtbücherei.

Insgesamt sechs Menschen bewerben sich für die Nachfolge Staabs: Matthias Renschler, Nicole Marmé, Petra Wahl, Samuel Speitelsbach, Ralph Bühler und Nedim Korkmaz. Wer bei der Wahl am 20. Juni per Brief abstimmen möchte, kann die Unterlagen bereits beantragen, wie die Verwaltung auf RNZ-Anfrage bestätigte.