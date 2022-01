St. Leon-Rot. (tt) Der Tag der Bürgermeisterwahl in St. Leon-Rot rückt näher: Am 13. Februar ist es so weit. Dann steht allerdings nur ein Bewerber zur Wahl – und das ist der bisherige Amtsinhaber Alexander Eger. Durch die Corona-Situation und die Tatsache, dass es nur einen Kandidaten gibt, wird es nach Auskunft des Vorsitzenden des Wahlausschusses, Tobias Rehorst, in diesem Jahr keine Kandidatenbefragung geben.

Auch wenn Alexander Eger schon 24 Jahre im Amt ist, gibt es sicher die ein oder andere Frage, die den RNZ-Leserinnen und Lesern vor der Wahl auf den Nägeln brennt und die sie gerne dem Bürgermeister stellen möchten. Und Alexander Eger hat sich bereit erklärt, diese Fragen in der RNZ zu beantworten.

Senden Sie uns Ihre Fragen:

Was wollen Sie von Alexander Eger wissen? Ab sofort und bis zum 4. Februar können Sie Ihre Fragen an die Redaktion schicken: Entweder über die Nachrichten-Funktion unserer Facebook-Seite, per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de oder per Post an RNZ Wiesloch/Walldorf, Schlossstraße 2, 69168 Wiesloch.

Wichtig ist dabei, dass Sie in der Nachricht Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Frage angeben. Wenn es mehr Fragen geben sollte, als abgedruckt werden können, wird die Redaktion die interessantesten Fragen auswählen.