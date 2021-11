Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (obit) Alexander Eger tritt sicher wieder an. Das hatte der amtierende Bürgermeister St. Leon-Rots bereits im Juli verkündet. "Ich bin fit und motiviert. Über Ihre Unterstützung würde ich mich freuen", erklärte er damals gegenüber dem Gemeinderat.

Die Wahl findet am 13. Februar 2022 statt. Eine mögliche Neuwahl wäre für den 6. März vorgesehen. Nun beginnt in der Nacht von Freitag auf Samstag – ab 0 Uhr – der Bewerbungszeitraum für Gegenkandidatinnen und -kandidaten für das Amt des Gemeindechefs. Die Stellenausschreibung wurde bereits am heutigen Freitag, 26. November, im Staatsanzeiger und der RNZ veröffentlicht. Bis zum 17. Januar, 18 Uhr, können Interessierte sich bewerben.

Und das kann sich grundsätzlich jeder, wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage mitteilt: "Wählbar sind Deutsche sowie Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaats, die vor Zulassung der Bewerbungen in Deutschland wohnen."

Außerdem müssen die Bewerber am Tag der Wahl das 25. Lebensjahr vollendet haben. Das 68. Lebensjahr darf jedoch noch nicht vollendet worden sein. "Und sie müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten", erklärt die Verwaltung.