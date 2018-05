Rund um Wiesloch/Walldorf. (rö) Die Großbaustelle A 6 wird der Region noch eine ganze Weile erhalten bleiben: Auf einer Länge von 25,5 Kilometern wird die Autobahn bei laufendem Verkehr auf sechs Fahrstreifen ausgebaut, die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. In den Gemeinden rund um Wiesloch und Walldorf sind allerdings noch zahlreiche weitere Verkehrsprojekte geplant. Die RNZ widmet sich in einem Überblick drei größeren Maßnahmen: der Autobahnunterführung zwischen Rauenberg und Dielheim, dem Ausbau der L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf sowie der Umgehungsstraße St. Leon.

Direkt mit dem Ausbau der A 6 verknüpft ist die Aufweitung der Autobahnunterführung zwischen Rauenberg und Dielheim. Sie wird von 9 auf 15 Meter verbreitert, auf beiden Seiten soll ein Gehweg für mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sorgen. Der Bau soll in zwei Abschnitten erfolgen, dafür muss die K 4170 jeweils für fünf Monate vollgesperrt werden.

Wann die L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf auf vier Spuren ausgebaut und von den Ampeln am Knoten zur B 3 befreit wird, hängt derzeit an Fragen des Hochwasserschutzes. Foto: Pfeifer

Eigentlich sollte es mit dem auf der Dielheimer Seite der rund 50 Meter langen Unterführung liegenden Teil schon am 21. August losgehen. Doch weil die "verkehrsrechtliche Anordnung" fehlte, musste die Maßnahme kurzfristig abgeblasen werden. Aktueller Stand: "Wir haben noch keine Freigabe vom Regierungspräsidium", sagte Gerald Hauke, Sprecher des Konsortiums ViA6West, auf RNZ-Anfrage.

Er hofft aber, dass diese Anfang nächster Woche erfolgt. Dann wird man laut Hauke noch einmal "vier bis fünf Wochen Vorlauf" brauchen, da in Absprache mit der Gemeinde Dielheim "ein paar Zusatzschilder" angefordert werden mussten. Ob es bei der ursprünglichen Planung, dass der andere Teil der Brücke Richtung Rauenberg Ende 2019 an der Reihe ist - ebenfalls mit 20 Wochen Vollsperrung der K 4170 - steht derzeit noch nicht fest.

Durch die vielen Staus auf der A 6 während des Ausbaus wird auch die L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf noch stärker als sonst mit Verkehr belastet. Ausbaupläne gibt es schon länger, staut sich doch hier morgens und abends der Berufsverkehr praktisch jeden Tag. Zwei Maßnahmen sind geplant: Zum einen soll der Verkehrsknoten B 3/L 723 zu einem sogenannten "Vollkleebatt" ausgebaut werden, durch das es möglich wird, ohne Ampeln und Linksabbiegen die Straße zu wechseln.

Und bis die K 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg vollgesperrt wird, gehen noch mindestens vier Wochen ins Land. Foto: Rößler

Zum anderen steht der Ausbau auf vier Spuren im Raum. Gebremst wurden die Pläne durch die Hochwassergefahrenkarten, die einige Bereiche der neuen Straßen des Vollknotens als hochwassergefährdet ausweisen. "Wir müssen den Hochwasserschutz mit abarbeiten, das gestaltet sich recht aufwendig", sagte Wieslochs OB Dirk Elkemann der RNZ.

Man habe bereits über provisorische Maßnahmen nachgedacht, beispielsweise mit Spundwänden, und auch darüber, einen Hochwasserdamm vorzuziehen - für die Stadt Wiesloch ist das aber auch eine Kostenfrage. Im Oktober wird laut dem OB das nächste Gespräch mit den beteiligten Behörden stattfinden, einen "definitiven Zeitplan" gibt es aber nicht. "Ich würde sagen, wir machen den Bereich, der als Erstes zu realiseren ist", so Elkemann.

In der Nachbarstadt Walldorf hofft Bürgermeisterin Christiane Staab, "dass wir relativ zeitnah eine Lösung hinbekommen". Der Ausbau sei dringend notwendig, gerade auch mit Blick auf die Planungen für die A 5 - neben dem sechsspurigen Ausbau wird auch ein Neubau der Brücke am Walldorfer Kreuz notwendig. Christiane Staab befürchtet einen "Kollaps", sollten dann die L 723-Pläne noch nicht verwirklicht werden. "Da wird mir Angst und Bange", sagte sie.

In St. Leon-Rot hat sich 2016 bei einer Bürgerbefragung eine knappe Mehrheit für den Bau einer Umgehungsstraße für St. Leon ausgesprochen, im Juli hat der Gemeinderat eine Kostenbeteiligung an der Umweltverträglichkeitsstudie beschlossen, damit diese schneller als vom Land beabsichtigt durchgeführt werden kann. Bürgermeister Dr. Alexander Eger erhofft sich von der Studie auch "eine Versachlichung der Diskussion", schließlich führt die geplante Trasse durch das Naherholungsgebiet.

Auch in St. Leon-Rot hat man den A 5-Ausbau im Blick, würde die Umgehungsstraße doch auch unter der Autobahn durchführen. Nachdem das Land erst in getrennten Planungen "kein Problem" gesehen hatte, hat man laut Bürgermeister Eger inzwischen in St. Leon-Rot aber doch den Eindruck gewonnen, "dass in Stuttgart wahrgenommen wird, dass es Berührungspunkte geben kann".

Trotzdem habe man wenig Einfluss: "Das ist keine Gemeindestraße, sondern eine Landesstraße. Aber wir begleiten das gerne konstruktiv."