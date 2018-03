St. Leon-Rot. (pol/mare) Am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ist es auf der Autobahn A 6 aus Richtung Mannheim an der Überleitung zur A 5 in Richtung Karlsruhe zu einem Auffahrunfall gekommen. Wieder einmal. Fünf Fahrzeuge waren laut Polizei beteiligt.

Und so lief's ab: Ein 50-jähriger Dodge-Fahrer hatte ein Rückstau übersehen und prallte auf einen 65-jährigen BMW-Fahrer. Dies hatte zur Folge, dass drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden.

Der Dodge-Fahrer sowie eine 40-Jährige Peugeot-Fahrerin mussten in eine Klinik gebracht werden. Vier der fünf Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Bis zur Räumung der Fahrbahn bildete sich ein Rückstau von rund vier Kilometern Länge.