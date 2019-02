St. Leon-Rot. (rö) An einer einheitlichen Beschilderung der Radwege auf ihren Gemarkungen, die einer bundesweiten Norm folgt, arbeiten derzeit die Gemeinden St. Leon-Rot, Dielheim, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg. Ein erstes Zwischenergebnis wurde den Bürgermeistern und Hauptamtsleitern der beteiligten Kommunen jetzt im St. Leon-Roter Rathaus von Planerin Maria Schwegler (Ingenieurbüro für Kartografie Friedhelm Schwegler) übergeben. Das Büro hatte das Netz von insgesamt 156 Kilometern an Radwegen genau untersucht und insgesamt 508 Standorte ausgemacht, an denen bereits Schilder stehen, neue aufgestellt oder alte ausgetauscht werden müssen. Diese werden jetzt noch einmal von den Gemeinden überprüft, mit der endgültigen Umsetzung wird es wohl noch bis Herbst 2012 dauern.

"Eine geschlossene Umsetzung ist notwendig, um für die Bürger eine Verbesserung zu erzielen", freute sich St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger stellvertretend für seine Kollegen. Eine Insel-Lösung für nur eine einzige Kommune wäre nach seinen Worten nicht wünschenswert gewesen. Da St. Leon-Rot in Nachbarschaft zu einigen Gemeinden liegt, in denen die Radwegebeschilderung schon auf das neue System umgestellt wurde, habe es einige Nachfragen von Bürgern gegeben. "Wir haben das Thema dann im Sprengel aufgegriffen", sagte Eger. In Sandhausen und Walldorf seien die Schilder bereits vorhanden, Wiesloch habe sich aus finanziellen Gründen nicht beteiligen können, "Rauenberg war etwas umstritten, konnte aber trotzdem integriert werden", so Eger. Die Kosten von bislang 27 000 Euro werden nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Kommunen umgelegt. In der Umsetzung entstehen noch weitere Kosten für das benötigte Schilder- und Pfosten-Material, die sich laut der Planerin allerdings erst ermitteln lassen, wenn die Planung endgültig abgeschlossen ist und die Stückzahlen feststehen. "Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir jetzt ein Konzept haben", sagte Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis.

Nach der Norm der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) werden die schlichten Schilder mit grüner Schrift auf weißem Grund oder auch nur mit einem Fahrrad-Symbol und dem Pfeil in die jeweilige Richtung in ganz Deutschland auf dieselbe Art und Weise aufgestellt: Sie verweisen auf Fernziele in einer Entfernung von bis zu 30 Kilometern - in der Region beispielsweise auf Speyer, Heidelberg, Bruchsal und Sinsheim - und geben auch die jeweils nächsten Nahziele wie die Ortsmitte oder einen Bahnhof an.

"Wir haben geschaut, was die Nachbarn schon haben, und haben versucht, an das anzudocken, was bereits vorhanden ist", erläuterte Maria Schwegler. Dafür wurde nicht nur mit den beteiligten Kommunen das Gespräch gesucht, sondern auch mit Radgruppen in Wiesloch und Rauenberg; auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar/Heidelberg hatte im Sprengel vorgesprochen und Vorschläge beigesteuert. Es wurden mit dem Fahrrad alle Verbindungen mehrfach abgefahren und die Wege dabei auch auf ihre Tauglichkeit und Sicherheit untersucht.

Das Büro Schwegler hat zudem ein sogenanntes Altkataster erstellt, das alle alten Schilder aufführt, die teils demontiert werden müssen, und auch die Fernradwege berücksichtigt, die ins neue Beschilderungssystem integriert werden sollen. Karten und Fotos dokumentieren samt Materialanforderungen die einzelnen Standorte, an denen die Kommunen jetzt tätig werden müssen. Das geht beispielsweise nicht an Stopp-Schildern oder Ampeln, aber dafür an Straßenlaternen oder an speziell installierten Pfosten von bis zu vier Metern Höhe. "In den Weinbergen ist es schwierig", weiß Maria Schwegler, aber auch hier sollen Lösungen gefunden werden.

"Wenn alles steht, fahren wir das wieder mit dem Fahrrad ab", kündigte die Planerin an. So sollen dann auch noch eventuelle Mängel beseitigt werden. Die Kommunen prüfen jetzt zunächst einmal die Unterlagen, dann wird im Frühjahr voraussichtlich eine gemeinsame Ausschreibung erfolgen. Da die Schilder von den Bauhöfen installiert werden sollen, wird es, das wurde in der Diskussion deutlich, wohl Spätsommer oder sogar Herbst werden, bis alles fertig ist.