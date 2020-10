Wiesloch. (hds) Die Gedenkfeier an die Deportation von 45 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern aus Wiesloch und Baiertal am 22. Oktober 1940 sollte ursprünglich in einem würdigen Rahmen im Palatin stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie jedoch abgesagt. "Und doch wollen wir uns im kleinen Kreis an die furchtbaren Ereignisse in jenen Tagen erinnern und den 22. Oktober nicht ohne Gedenken verstreichen lassen", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann im Innenhof der Wieslocher Polizeistation. Dort befand sich 1940 die Landwirtschaftsschule und eben dahin brachte die Gestapo all jene, die dann vom Heidelberger Hauptbahnhof die beschwerliche Reise in das französische Lager Gurs antreten mussten.

Die Namen der 45 Deportierten wurden verlesen, ihr Schicksal beschrieben und für jeden ein Licht entzündet. Mit dabei auch Gaby Oppenheimer, deren Familie ebenfalls nach Gurs deportiert wurde. Auch Manfred Kurz, der ehemalige Stadtarchivar, war gekommen, ebenso Bürgermeister Ludwig Sauer sowie Sabine Pommrenke und Andrea Michels seitens der Verwaltung.

Elkemann erinnerte an die schrecklichen Stunden, als man die zur Deportation vorgesehenen Menschen vor 80 Jahren im Hof der Landwirtschaftsschule sammelte. "Jeder durfte nur 50 Kilogramm Gepäck mit sich führen, zudem maximal 100 Reichsmark – und sie wussten nicht, wohin die Reise führt", blickte Elkemann zurück. Von diesen Menschen überlebten nur vier. "Wir tragen heute die Verantwortung, das Wissen über diese Ereignisse weiterzugeben. Es ist mehr als nur eine stille Erinnerung", betonte Elkemann. Er kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt die größere Feier nachzuholen. Dann vielleicht mit der Zuschaltung per Video der Zeitzeugen Paul Flagg und Joel Flegenheimer, die in den USA leben.