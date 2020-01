Zuzenhausen. (bs) Eigentlich lagen der Kämmerer und der Gemeinderat in der Elsenztalgemeinde bei den Etatplanungen für das Jahr 2018 deutlich daneben. Aber es herrschte trotzdem Zufriedenheit auf allen Seiten, als Kämmerer Dieter Neuberger dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 zur Feststellung vorlegte. "Wir sind etwas spät dran", bekannte Bürgermeister Hagen Zuber. Die Umstellung des Gemeindehaushalts auf die Doppik, dem neuen kommunalen Finanzmanagement, habe das Rechnungsamt im ersten Geschäftsjahr schon sehr belastet. Dafür sind die Zahlen des Haushaltsjahrs 2018, letztmals in kameraler Buchführung, nach dem Testat des Bürgermeisters vor dem Gemeinderat "sehr gut".

Auch wenn das Haushaltsjahr 2018 unter dem Planansatz lag, schließt das Rechnungsergebnis in Rekordhöhe mit 10,87 Millionen Euro. Alle Investitionen konnten erwirtschaftet werden. Wie bereits im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer die Zwei-Millionen-Euro-Marke. Der Gemeinderat hatte bei den Etatberatungen mit "großer Zurückhaltung" Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,3 Millionen Euro eingeplant. Dann gingen bis zum Jahresende knapp 2,2 Millionen Euro Gewerbesteuer auf dem Gemeindekonto ein – kein Grund zur Euphorie im Gemeinderat. Gewerbesteuerzahlungen sind Vorauszahlungen, man müsse erst abwarten, wie hoch die endgültigen Festsetzungen sind, üben die Gemeinderäte nüchternen Realismus. Außerdem würden gleichzeitig die Umlagen wachsen, und aufgrund der gestiegenen Finanzkraft folgten zwei Jahre später gekürzte Zuweisungen, mahnte auch Bürgermeister Zuber zur Vorsicht.

Da bereiten dem Gemeinderat die unvermindert steigenden Ausgaben für den Kindergarten "Kinderreich" schon mehr Sorgen. Das Budget für die Einrichtung stieg ebenfalls auf die Rekordhöhe von rund 1,1 Millionen Euro. Während die Einnahmen aus Elterngebühren und dem Landeszuschuss mit zuletzt rund 550.000 Euro seit Jahren nahezu gleich bleiben, stieg das Defizit seit 2016 (damals gut 300.000 Euro) bis ins Jahr 2018 auf circa 520.000 Euro. "Das Land macht die Vorgaben, und die Gemeinden haben die Mehrausgaben zu tragen", klagte das Plenum. Für Zuber ist keine Besserung in Sicht. Dafür durfte in der Forstwirtschaft 2018 ein Gewinn von rund 38.000 Euro verbucht werden. Defizitär war dagegen das Bestattungswesen: Bei 24 Bestattungsfällen überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um rund 89.000 Euro.

Schwerpunkt der Investitionen waren Grundstückskäufe für das neue Baugebiet "Zehn Morgen" sowie Grundstücke im Ortsetter und in der Landwirtschaft mit einer Gesamtsumme von 1,17 Millionen Euro. Dazu kamen als weitere Investitionen die erste Rate für die Erschließung des Baugebiets "Zehn Morgen" (rund 280.000 Euro), die Umbaukosten für das Gebäude in der Gartenstraße zur Asylbewerber-Unterkunft (etwa 280.000 Euro), der Ausbau der Wirtschaftswege Steinig und Mühlweg (rund 150.000 Euro), den MTW für die Feuerwehr und Beladung des HLF 10 (knapp 140.000 Euro) sowie für das Bauhof-Fahrzeug "Bokimobil" (knapp 90.000 Euro). Ungeplant kamen die Kosten für einen neuen Heizkessel samt Wärmemengenzähler in der Häuselgrundhalle mit etwa 52.000 Euro hinzu.

Zum Ärger des Kämmerers und des Bürgermeisters hat der Unternehmer, der die Erneuerung der Rechgasse und Brunnengasse übernommen hatte, immer noch keine Rechnung gestellt. Tiefbauunternehmen haben volle Auftragsbücher, sind offenkundig liquide und wollen zumindest in diesem Fall auch lange nach der Fertigstellung ihr Geld nicht. Die Gemeinde läuft als Zahler ja nicht davon.

Und Liquiditätsengpässe sind bei der Gemeinde Zuzenhausen auch nicht zu befürchten. Die Gemeinde ist seit dem Jahr 2014 schuldenfrei. Im Etat 2018 war zur Finanzierung der hohen Investitionen eine Rücklagenentnahme von 1,9 Millionen Euro geplant. Am Ende des Jahres 2018 war dank guter Steuereinnahmen nur eine Entnahme von 172.000 Euro erforderlich. Damit hatte die Rücklage Ende 2018 einen Stand von 2,92 Millionen Euro. Oder in anderen Zahlen: Jeder Zuzenhäuser hatte Ende 2018 ein "Guthaben" von 1322 Euro. Der Gemeinderat stellte die Jahresrechnung 2018 einstimmig fest.