Zuzenhausen. (bs) "Über sieben Brücken musst Du geh’n" ist auf allen Partys der erste gesamtdeutsche Schlager ein Hit. Der amtliche Brückenprüfer Volker Wegel hat in Zuzenhausen bereits nach sechs Brücken sein Tagwerk nach der Deutschen Industrienorm (DIN) 1076 verrichtet. Das Dorf mit den Perspektiven an der Elsenz zählt im Ortskern fünf Elsenz-Querungen, die regelmäßig auf Standfestigkeit und Einhaltung der DIN-Normen überwacht werden müssen. Und im Sportzentrum Häuselgrund steht Brücke Nummer sechs.

Das Dorfleben rechts und links der Elsenz wird nach dem Prüfbericht des Brückeningenieurs vor dem Gemeinderat durch Reparaturarbeiten vorerst nicht beeinträchtigt. Die Brücke Hauptstraße, wichtigste Elsenz-Querung am Rathaus, ist standsicher. Der rissige Gehwegbelag soll erneuert, Stolperfallen an den Gehwegübergängen sollen kurzfristig beseitigt werden. Auch wurde die Höhe des Brückengeländers beanstandet. Nach dem neuesten Erlass sollte das Geländer auf 1,30 Meter erhöht werden. Da werden die in jedem Jahr reich bepflanzten Blumenkästen zu "Hängenden Gärten von Babylon".

Standfest ist auch die große Brücke am Allmendweg. Schäden in der Beschichtung und Stolperfallen gibt es auch hier. Bei der Kirchenstegbrücke wurden an der Brückenkonstruktion Abplatzungen der "reaktionsharzgebundenen Dünnbeläge" festgestellt. Diese würden voran schreiten und mittelfristig zu einer Schmälerung der Betonscheiben führen, prognostiziert Volker Wegel und fordert eine mittelfristige Instandsetzungsplanung. Die vorgeschriebene Geländerhöhe des Kirchenstegs von 1,30 Metern Höhe werde deutlich unterschritten. Bürgermeister Hagen Zuber will vor der Sanierungsplanung der Brücke eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anstellen.

Wie an allen Brücken sollen auch an der Brücke beim Jugendförderzentrum die falsch angebrachten Tropfkanten des Gesimses durch geeignete Profile ersetzt werden. An der Brücke hinter der Mühle ist das Geländer nicht richtig befestigt, was eine Neumontage erfordert. Mittelfristig soll die vorwiegend von der Landwirtschaft genutzte Brücke eine Verstärkung des Unterbaus erhalten. Kosten: rund 10.000 Euro.

Erstmals wurde auch die Fußgängerbrücke an der Häuselgrundhalle geprüft. Beanstandet wurden auch hier fehlenden Tropfkanten zum Schutz der Gesimse und ein fehlender statischer Nachweis zur Standsicherheit des Geländers. Auf den Vorschlag der Verwaltung sollen die dringenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Brückensanierungen sollen mittelfristig vorgenommen werden. Während alle Brücken erst wieder im Jahr 2022 zur einfachen Prüfung anstehen, soll der Kirchensteg bereits 2020 nochmals überprüft werden, damit die Zuzenhäuser sorgenfrei über ihre sechs Brücken gehen können.