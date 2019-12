Zaisenhausen. (pol/mare) Bis zu 500 Liter Asphaltkleber sind am Montagnachmittag in der Industriestraße von Zaisenhausen in die Kanalisation sowie in das angrenzende Erdreich gelangt. Das berichtet die Polizei.

Eine Straßenbaufirma war demnach dabei, die Straße und Kanalisation zur Erweiterung des Industriegebietes zu bauen. Um eine Spritzmaschine zu füllen, sollte der mit rund 500 Liter gefüllte Behälter verladen werden. Als er vom Lkw heruntergehoben wurde, kippte das Fass wohl um und die Flüssigkeit ergoss sich in die Kanalisation wie auch in das Erdreich.

Mehrere Feuerwehren rückten mit insgesamt 30 Kräften an, um die Verunreinigung zu bekmäpfen. Bis in die späten Abendstunden hinein galt es, rund 200 Meter der Kanalisation zu reinigen und das betroffene Erdreich mit einem Bagger abzutragen, um Umweltschäden zu vermeiden. Die Landesstraße L618 war während den Maßnahmen voll gesperrt.

Ein Vertreter der Gewerbeaufsicht des Karlsruher Landratsamtes war vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht.