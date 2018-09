Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Die Weinlese am Steinsberg hat am Freitag begonnen, zunächst mit einigen Reihen Müller-Thurgau, die Peter Zipse, Betriebsleiter und Kellermeister im Weingut Zipse, schon ab kommendem Montag als neuen Wein anbieten will. Der Sommer am Vulkankegel "war viel zu trocken", sagt Zipse, weshalb er zwar eine geringere Ausbeute erwarte, man aber "von einem Jahrhundertjahrgang ausgehen" könne.

Am Steinsberg sei "noch nie so früh Grauburgunder geerntet" worden, sagt Zipse. Sein Zuckergehalt liege bei um die 90 Oechslegraden, in Spätburgunder- und Rotweinlagen wurden zwischen 95 und 100 Grad Oechsle gemessen.

Der Steinsberg hat als Weinbaulage einige Alleinstellungsmerkmale zu bieten: Der so genannte "Kompass des Kraichgaus" ist eine von nur fünf Weinregionen in ganz Deutschland, deren Rebstöcke auf Vulkangestein gründen. Die Lage "Sieh Dich für", die schon Peter Zipses verstorbener Großvater Willi mit Grauburgunder bestockt hat, ist die höchstgelegene exponierte Südlage im gesamten Kraichgau. Zipse war es, der hier auch in Deutschland eher seltene Auxerrois-Reben anbaute, heute eine regionale Spezialität. Derzeit bauen 38 Steinsbergwinzer Wein an den Hängen des Basaltkegels an, fast ausschließlich im Nebenerwerb, überwiegend als Genossenschaftswinzer oder für Hausweine. Von den zwölf Hektar Rebfläche entfallen sieben auf das Weingut Zipse, "Uhler & Blank", zweites Weilerer Weingut, hat rund ein Hektar bestockt.

Für Zipse - es ist sein zweiter eigener Jahrgang seit der Betriebsübernahme von Vater Bernd - ein Zeichen: Er will den Wein "nicht mit allzu hohen Mostgewichten lesen", sonst steige der Alkoholgehalt schnell auf 14 und 15 Volumenprozent. Erinnerungen an 2003 kommen da hoch: Der viel gefeierte Jahrhundertwein von damals verkaufte sich eher mäßig. Im "Rekordsommer" stiegen Weißweine auf Likör-ähnliche Alkoholgehalte.

Doch 2018 sei "ganz anders gewesen" als 2003: Von Ende Juni bis Ende August habe Zipse "ganze 20 Liter Regen pro Quadratmeter" gemessen - "uns fehlen 100 bis 150", sagt er. Bewässern hätte wenig Sinn gemacht, zumindest im großen Stil: Allein die Junganlage mit etwa 1000 Reben, die Zipse mit rund 40.000 Litern goss, mache es deutlich: "Wir würden bis zu 500.000 Liter Wasser brauchen - pro Hektar."

Dies sei schlichtweg unwirtschaftlich. Die Trockenheit ließ die Press-Ausbeute des Weins von in Normaljahren bis zu 75 Prozent auf je nach Sorte und Standort knappe 60 Prozent in diesem Jahr schwinden. Allerdings hätten die kühleren Nächte der jüngsten Tage dem Aroma der Trauben noch einmal einen Schub gegeben. Pilze und Krankheiten hätten in diesem Jahr kaum eine Rolle gespielt, allerdings hagelte es im Juli kurz am Steinsberg - "ein Verlust von zehn Prozent".

96 Grad Oechsle hat der Auxerrois. Foto: Kegel

Zipse weiß: Er muss sich sputen. Die Trauben, vor allem die Burgundersorten, denen sein Hauptaugenmerk gilt, müssen im Lauf der kommenden zehn bis 14 Tage vom Stock in den Keller, "etwas später die Spezialitäten, wie der Traminer". Das Beste, was Steinsbergwinzern jetzt passieren könne, seien "drei Wochen normales Wetter mit Sonne und kühlen Nächten".

Würde es dauerhaft regnen, müsste Peter Zipse den Großteil seiner Trauben "sofort ernten", sonst würden Fäule zum Problem werden und Beeren aufplatzen. Als es am Freitagmittag regnete, endete Lesetag eins mit durchaus bangem Blick darauf, wie’s weiter geht.

Längerfristig ist Zipse klar, wo er als Winzer hin will: "Der Steinsberg soll wieder ganz mit Reben bestockt sein", auch mit angesagten roten Sorten wie dem Syrah, kommendes Jahr erstmals lesereif. In fünf Jahren will der 25-Jährige dieses Ziel erreicht haben.

Auch den Trend zu alkoholfreien Säften will er aufgreifen und sich dem Wandel beim Weinmachen stellen: Erstmals reift am Steinsberg eine Parzelle mit Aronia-Beeren heran. Ihr Saft gilt als gesund und ist reich an Flavonoiden, Folsäure und Vitaminen.