Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Nach der Kündigung von Geschäftsführer Michael Wilde im vergangenen Sommer steht der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach ohne Geschäftsführer da – zum Jahreswechsel wurde der Arbeitsvertrag vorzeitig beendet. Seit Bekanntwerden des Rücktritts hatte der bisherige technische Leiter und stellvertretende Geschäftsführer Alexander Freygang die Leitung des Zweckverbands kommissarisch übernommen und behält dies in den kommenden Monaten bei, wie Bad Rappenaus Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ bestätigte. So habe sich der Verwaltungsrat des Zweckverbandes, der unter anderem aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden besteht, zusammen mit Freygang dazu entschlossen, den bisherigen Weg fortzuführen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 soll dann die Stelle als Geschäftsführer neu ausgeschrieben und besetzt werden. Man wolle laut Frei das Übergangsjahr nun dazu nutzen, um die Stellenausschreibung und ein klares Anforderungsprofil zu erarbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es fraglich, ob der neue Geschäftsführer dieselben Tätigkeitsfelder abdecken muss wie bisher Wilde.

Auf die Frage, ob Freygang dann im kommenden Jahr offiziell als Geschäftsführer vorgestellt werde, hielt sich Frei bedeckt. Selbstverständlich habe Freygang die Möglichkeit, sich auf diese Stelle zu bewerben. "Wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden", fand Frei lobende Worte. Es herrsche in der Belegschaft eine gute Stimmung und alles laufe geordnet. Zudem sei es bemerkenswert, dass alle ausgewiesenen Personalstellen besetzt werden konnten. Das komme auch nicht regelmäßig vor und zeige, dass vieles in "die richtige Richtung" läuft. Vor allem in puncto Erreichbarkeit habe sich der Zweckverband in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. So gibt es für Bauherren beispielsweise eine Bauherren-Sprechstunde bei der sie sich zu Themen rund um die Wasserversorgung informieren können. "Der Service ist deutlich besser geworden", sagte Frei.

Und auch wenn Freygang (noch) nicht offiziell als Geschäftsführer des Zweckverbandes aktiv ist, hat er in den kommenden Monaten zumindest als kommissarischer Leiter noch einige richtungsweisende Projekte auf der Agenda. Das Wassernetz der Mühlbachgruppe, die für die Versorgung von mehr als 60.000 Einwohnern in 34 Ortschaften in drei Landkreisen zuständig ist, ist in die Jahre gekommen und wird die künftige Anforderung nicht mehr leisten können.

So wird momentan der Bau des neuen Hochbehälters in Kälbertshausen geplant. An den Behälter sollen dann fünf Wasserwerke angeschlossen und das Wasser über Ringleitungen sternförmig in die Verbandskommunen verteilt werden. Das sogenannte HB Zentral soll rund 8000 Kubikmeter Wasser speichern können und so im Sommer die Spitzentage abdecken. In der ersten Stufe wird der bestehende Hochbehälter mit 600 Kubikmeter Fassungsvermögen durch einen mit 4000 Kubikmeter ersetzt. Die Verantwortlichen erhoffen sich bis Mitte 2022 einen positiven Förderbescheid. Im November sollen dann voraussichtlich die Arbeiten beginnen, sodass der Hochbehälter bis 2024 in Betrieb genommen werden kann.