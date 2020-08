Waibstadt. (jou) Es ist ganz schön wuselig an diesem Morgen in der Mozartstraße, die derzeit eine einzige Baustelle ist. Eine Baustelle, die viele Anwohner erfreuen wird, denn sie zeigt, dass es in Sachen Glasfaser vorangeht. Seit mittlerweile zwei Wochen verlegen die Arbeiter an unterschiedlichen Stellen in der Stadt die Kabel für das schnelle Internet.

An diesem Mittwoch werden die Arbeiten von einem gleichmäßigen Rattern begleitet. Es kommt von den Verdichtungsmaschinen, die auf Höhe des Parkplatzes zum Einsatz kommen. Neben der Rinne, die halb so breit ist wie der Gehweg, stehen derweil einige der zwölf rumänischen Arbeiter mit ihren Schaufeln und warten darauf, tätig werden zu können. Einer der Männer kehrt schon einmal den Dreck weg, während die drei Bagger den Graben weiter ausheben.

Sechs von 22 Gebieten sind fertig

Ein älterer Mann mit Kappe, die ihn vor der Sonne schützt, kniet zur gleichen Zeit an der Baustelle, die Zigarette im Mundwinkel, um beide Hände freizuhaben und die Maßnahme zu inspizieren. Dass auch wirklich gearbeitet wird, dafür sorgt ein junger Mann mit blond gefärbten Haaren und Tablet. Er ist die rechte Hand von Hannes Tiesner, dem Bauleiter, wie dieser in gutem Deutsch mit einem sympathischen Akzent erzählt.

460 Häuser seien es in Waibstadt, die an das schnelle Internet angeschlossen werden müssten. Auf die Frage, wie lange das brauche, lacht Tiesner und sagt: "Um Gottes Willen." Insgesamt ist die Stadt in 22 Gebiete eingeteilt – die Mozartstraße ist das siebte. Rund drei Wochen werde es brauchen, bis die 23 Arbeiter, die in drei Gruppen eingeteilt wurden, dort fertig sind. Am Tag schaffen sie knapp 150 Meter in "offener Bauweise", wie Tiesner erklärt. Dafür fangen sie morgens um sieben Uhr an und beenden ihre Arbeit um 17 Uhr. Dann sei alles wieder "picobello" in Ordnung und der Graben zu, sagt der Bauleiter, der auch betont, dass es keinerlei Probleme gäbe und die Waibstadter Bewohner sehr freundlich seien.