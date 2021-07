Von Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach.Eigentlich war ein Fest geplant zum Jubiläumstag, der Termin steht im Veranstaltungskalender. Denn am 1. Juli 1971, also heute vor 50 Jahren, ist die Gemeinde Daisbach ein Teilort von Waibstadt geworden und hat ihre Souveränität aufgegeben. Auch dieses Fest ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Der Zusammenschluss kam nicht ganz freiwillig zustande, denn die Große Koalition im Landtag Baden-Württemberg hatte 1968 mit einem "Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleiner Gemeinden" eine kommunale Gebietsreform auf den Weg gebracht, aufgrund derer sich die Zahl der politisch selbstständigen Gemeinden im Land von 3384 auf 1111 reduzieren sollte.

Sollte es freiwillig nicht klappen, drohten Zwangseingemeindungen, daher stand der Prozess von Anfang an unter großem Druck. Im Frühjahr 1969 wurden Bürgermeister und Gemeinderäte vom Landrat informiert, es kam zu ersten Kontakten zwischen Daisbach und Waibstadt.

Man arbeitete bereits zusammen, etwa bei der Wasserversorgung, der Nutzung von Kläranlage und Müllplatz, die Daisbacher Schüler besuchten die Hauptschule in Waibstadt und auch die Kirchengemeinden hatten gemeinsame Pfarrer. Daher ging die Tendenz in Richtung Waibstadt und nicht in Richtung Sinsheim.

Die ersten Verhandlungen zwischen den Bürgermeistern Karl Eiermann (Waibstadt) und seinem Daisbacher Kollegen Richard Schmitt folgten, der Entwurf eines Eingemeindungsvertrags konnte erstellt werden. Im November 1970 wurde die Daisbacher Bevölkerung erstmals über die Marschroute informiert. Die beiden Gemeinderatsgremien tagten im Dezember 1970 und berieten über den Vertragstext; der Waibstadter Gemeinderat stimmte zu. In Daisbach stieß eine Bürgerversammlung am 13. März nur auf mäßiges Interesse, doch kritisierten jüngere Bürger den Zusammenschluss mit Leserbriefen und einem Flugblatt.

Die Ortsvorsteher im Jahr 2011 (v. l.): Manfred Schifferdecker, Richard Schmitt, Winfried Glasbrenner und Egbert Rudy. Foto/Repro: Winfried Glasbrenner

Am 4. April 1971 wurden die Daisbacher Bürger an die Wahlurne zur Abstimmung darüber gerufen, ob Daisbach ab 1. Juli als Stadtteil in die Stadt Waibstadt eingegliedert werden sollte. Bei einer Wahlbeteiligung von nur 62 Prozent stimmten 25 Prozent der Wähler für die Fusion. Eine deutliche Mehrheit – 223 von 373 Wählern – lehnte sie ab. Bürgermeister Eiermann sprach von einer Blamage, Schmitt von einem Rückschritt.

Daraufhin klärten die politisch Verantwortlichen die Bürger nochmals über das Pro und Kontra einer Fusion auf, es fanden eine Diskussionsveranstaltung und Gespräche mit den Vereinsvorständen statt. Bei Nachverhandlungen über die Eingliederungsvereinbarung wurde unter anderem die Ortschaftsverfassung mit einem direkt gewählten Ortschaftsrat festgeschrieben. Baumaßnahmen mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 2,1 Millionen D-Mark wurden vereinbart, darunter beispielsweise die Fertigstellung des Kindergartens, Erweiterung der Turnhalle und Erschließung von Baugebieten.

Jetzt ließen sich die Daisbacher Bürger von den Vorteilen überzeugen: 425 unterzeichneten eine zustimmende Erklärung und gaben dem Gemeinderat einen klaren Auftrag. Am 7. Juni 1971 stimmte das Gremium geschlossen zu, sodass die Eingemeindung am 1. Juli in Kraft treten konnte. Ein Fest an der Gemarkungsgrenze am Wald "Kautschaf" am 1. August besiegelte die Vereinigung.

Der frühere Ortsvorsteher Richard Schmitt verglich die Eingemeindung gerne mit einer Hochzeit und nannte Daisbach die Braut. Und die sollte bitte gut behandelt werden. Nach der mehrfach zum Ausdruck gebrachten Zufriedenheit der Ortschaftsräte mit den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre hat sich die gute Behandlung bislang auch erfüllt.

Als herausragende Maßnahmen seit der Zugehörigkeit zu Waibstadt können die Dorfentwicklungsplanung in den 1990er-Jahren, die Sicherung der Schlossruine durch eine von der Stadt unterstützte Bürgeraktion, das neue Feuerwehrhaus im Jahr 2007, die Sanierung von Grundschule und Mehrzweckhalle in den Jahren 2018/19 als bislang größtes Investitionsprojekt sowie die aktuell laufende Dorfsanierung genannt werden.

Der Daisbacher Ortsvorsteher wird auf Vorschlag des Ortschaftsrats vom Gemeinderat gewählt. Daisbachs Bürgermeister Richard Schmitt, der bereits verstorben ist, wurde nach der Eingemeindung der erste Ortsvorsteher. Dieses Amt bekleidete er 26 Jahre lang. 1997 wurde Egbert Rudy neuer Ortschef. Nach einer kurzen Interimszeit von Alfred Proß Anfang 2000 wurde im März 2000 Manfred Schifferdecker in das Amt gewählt, auch er ist mittlerweile verstorben. Als dessen Nachfolger ist seit der Kommunalwahl 2009 Winfried Glasbrenner Ortsvorsteher.