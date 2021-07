Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Kerwe findet traditionell am dritten Wochenende im September statt, doch die Feierlichkeiten wurden erstmals im vergangenen Jahr aus Angst vor dem Sars-CoV 2-Virus abgesagt. Nun wiederholt sich die Geschichte. Zum Thema "Kerwe 2021" begrüßte Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner jetzt auch die Vorsitzenden der Daisbacher Ortsvereine bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Namen müssen erfasst werden

Glasbrenner erläuterte die aktuellen Corona-Regelungen, die etwa bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 10 maximal 750 Personen bei Veranstaltungen im Freien erlauben. Es müsse aber ein Hygienekonzept vorgelegt, die Kontaktdaten der Besucher müssten erhoben und ab 200 Personen Masken getragen werden. Wie sich die Inzidenz und die Vorgaben bis September entwickeln, wisse aber niemand.

"Das hört sich kompliziert an, wie soll man die Daten aufnehmen und den Zugang kontrollieren?" meinte die Vorsitzende des Gesangvereins, Gertrud Ostheim, und sah das Ganze kritisch. Jasmin Moser hielt die Hürden für zu hoch, eine Kerwe wie früher sei dieses Jahr nicht vorstellbar. Mirco Büchler hielt die Einhaltung der Abstandsregelungen an der Bar oder dem Bierausschank für undenkbar, außerdem sei es schwer vermittelbar, wenn in der Schule wieder Maskenpflicht herrscht und Kerwe gefeiert wird. Thomas Nickeleit von der Schützengemeinschaft meinte, dass man nicht absehen kann, was nach den Schulferien passiert.

"Feiern eine Woche lang"

Das Hygienekonzept sah Bürgermeister Joachim Locher nicht als Problem an, aber dessen Einhaltung, da die Straßenkerwe kein abgesperrter Bereich ist. Vorsitzender Clemens Stacke vom Bund für Umwelt und Naturschutz plädierte für ein Verschieben der Kerwe aufs nächste Jahr. "Dafür feiern wir dann eine ganze Woche lang", lautete sein Vorschlag, der Schmunzeln hervorrief. Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat schließlich, in diesem Jahr auf die Straßenkerwe zu verzichten.