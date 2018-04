Stefanie Nerpel bei "The Voce of Germany". Archivfoto: Hübner

Waibstadt. (of) Nach einem ausverkauften Konzert kurz vor Weihnachten gibt es für die Fans von Stefanie Nerpel wieder eine gute Nachricht. Die Sängerin, nicht zuletzt bekannt aus TV-Castingshows wie "Star Search" und "The Voice of Germany", hat erneut ein "Heimspiel": Am Freitag, 27. April, tritt die 39-Jährige im SG-Clubhaus auf und will das Vereinsheim zum Schauplatz besonderer Töne und Klänge machen (Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20.15 Uhr).

Als "kleines Dankeschön" für den großen Zuspruch in Form von Anrufen und Mails während der "Voice"-Zeit im vorigen Jahr gibt es jetzt also einen Nachschlag, wobei Steffi bislang noch geheime "Special-Guests" ankündigt. Auf die Frage an die Gästeschar im Vorjahr, ob ein solches Konzert zur ständigen Einrichtung in Waibstadt werden könnte, schallte einer strahlenden Stefanie Nerpel, die für 2018 ein weiteres, eigenes Album plant, ein vielstimmiges "Ja!" entgegen.

Mit dem Waibstadter Uwe Kröner am Cajon, Bassmann Konstantin Herzog aus Mannheim, dem Hockenheimer Keyboarder Max Truderung sowie Gitarrist Peter Kassner hat die stets leidenschaftlich agierende Stefanie Nerpel zudem eine hochkarätige Begleitband am Start.

Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.stefanie-nerpel.de