Waibstadt. (jou) Das Jugendorchester des Musikvereins probt wieder. Allerdings unter besonderen Umständen, was die Bevölkerung freuen dürfte. Denn die Proben finden im Freien statt, beinahe wie ein Konzert, nur eben mit genügend Abstand und kostenlos.

Die Idee kam von den Jugendvertretern des Orchesters. Nach langer Pause aufgrund der Corona-Verordnungen war klar, dass sich die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 23 Jahren wieder zum gemeinsamen Musizieren treffen dürfen, wenn der Verein ein Hygienekonzept erarbeitet. Also haben Jugendleiterin Johanna Külmar und Leonard Flaig ein solches Konzept zusammengestellt.

Die Anforderungen sind hoch. So dürfen die Musiker nicht im Luftstrom des Hintermannes sitzen oder stehen, die Trompeten brauchen einen Ploppschutz, also ein Tuch, das vor die Trompete gespannt wird – sozusagen ein Mundschutz für das Instrument. Der obligatorische Abstand von zwei Metern muss ebenfalls eingehalten werden, der Dirigent muss sogar 2,5 Meter vom Orchester entfernt stehen. Im Räumen muss alle 15 Minuten gelüftet werden. Außerdem muss jeder Musiker seinen benutzten Stuhl desinfizieren.

Und auch was das Thema Spucke betrifft, gibt es Veränderungen. Haben die Bläser früher ihre Instrumente von Spucke befreit, indem sie im Probenraum im Freizeitheim diese auf dem Teppichboden "entleert" haben, muss nun jeder seinen eigenen Spuckbehälter mitbringen. So haben sie nun alle ihre eigenen Brotdosen dabei, die sie mit Küchenpapier ausgelegt haben, um dort das "Wasser abzulassen", wie Jugenddirigent Luis Flaig erklärt.

Schnell war klar: Eine Gesamtprobe mit allen rund 30 Musikern ist unter diesen Umständen so im Saal des Freizeitheims nicht möglich. Proben wollten die Jugendlichen allerdings schon. "Es macht mehr Spaß, wenn man sich wieder sehen kann", sagt Flaig. Das sei ganz anders, als wenn man nur alleine daheim übe. "Es war wichtig, dass alle mal wieder zusammenkommen", fügt Külmar hinzu, denn das Orchester hat sich nicht digital zum Proben getroffen. Also gab es nur eine Alternative: Proben im Freien. So haben die Musiker dann zuerst im Hof des Freizeitheims gespielt. Viele Menschen, die zum Friedhof gegangen sind, seien stehen geblieben und hätten gelächelt, erzählt Flaig. Auch für die Musiker sei das ein anderes Gefühl. Plötzlich hätten sie in kerzengerader Position geprobt und hätten sich noch mehr bemüht, sobald sie Zuschauer erblickt hätten. Da sich die Stücke trotz der langen Pause gut angehört haben, hat Flaig doch ein wenig erstaunt. "Ich dachte, es wird schlechter", sagt er und lacht dabei. Daher entstand die Idee der öffentlichen Proben. Sein Zwillingsbruder Leonard habe dann in der "WhatsApp"-Gruppe gefragt, ob sie nicht an unterschiedlichen Orten proben wollen. Die Idee kam gut an.

Also haben die Musiker nach Absprache mit der Stadt die Stühle auf einen Anhänger geladen, die Boxen mit Desinfektionsmittel und den Ersatznotenblättern eingepackt und im Pausenhof der Grundschule gespielt. Es sei schon ungewohnt, sich auf die neuen Örtlichkeiten einzustellen, sagt Flaig. Auch weil die Akustik anders ist als in geschlossenen Räumen. Laut ist hier nicht gleich laut. Bis zu den Sommerferien möchten die Musiker noch zwei weitere öffentliche Proben veranstalten.

Am Donnerstag, 23. Juli, spielen sie daher in der Schlossruine in Daisbach. Eine Woche später, am 30. Juli, findet die öffentliche Probe dann auf dem Gelände des Mausoleums statt. Beginn ist jeweils um 18.15 Uhr, Ende um 20 Uhr. Ohne Corona hätten sie nicht so oft hintereinander im Freien musiziert, sagt Flaig.