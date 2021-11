Von Christian Laier

Waibstadt. Nach der Premiere im vergangenen Jahr beginnt an diesem Samstag die Neuauflage des "Musikalischen Adventskalenders", der von der Abteilung Kultur und Nachhaltigkeit des Turnvereins organisiert wird. Dank vieler Freiwilliger, die dem Aufruf gefolgt sind, wird sich bis Heiligabend täglich ein "musikalisches Türchen" öffnen.

Der Auftakt findet bereits an diesem Samstag um 18 Uhr auf dem Marktplatz mit dem katholischen Pfarrer Joachim Maier und der jungen Saxofonistin Livia Deigner statt. Zu diesem Anlass wurde vor dem Eingang des Rathauses in den vergangenen Tagen ein "Adventsfenster" dekoriert, das als "Bühne" für das erste Türchen dienen wird.

Die weiteren Musiker werden an ihrem jeweiligen Abend an einem der Öffentlichkeit nicht bekannten Ort gegen 19.30 Uhr live musizieren und sich dabei filmen. Diese kleinen Filme werden dann täglich ab 20.30 Uhr auf den "Youtube"-Kanal der Abteilung Kultur und Nachhaltigkeit hochgeladen und sind dort dauerhaft abrufbar. Wegen der aktuellen Corona-Lage werden die Musiker und ihr Auftrittsort nicht im Voraus angekündigt, um zu verhindern, dass sich vor dem Privathaus eines Musikers ein Menschenauflauf ohne entsprechende Abstände ergibt. Kein Geheimnis ist jedoch, dass die "Turmbläser" an Heiligabend auf dem Kirchturm traditionell das letzte "Türchen" öffnen werden.

"Wie im vergangenen Jahr wollen wir Freude und vorweihnachtliche Stimmung zu allen Zuschauern und natürlich zu allen Mitwirkenden bringen. Gerne wären wir auch zu vielen Fenstern zusammengestanden und hätten zusätzlich Weihnachtsmarktflair verbreitet, aber das ist ja leider nicht möglich", findet der TV-Vorstand Boris Schmitt. "Trotzdem verbindet der musikalische Adventskalender so wieder ganz Waibstadt und gerne viele weitere Menschen darüber hinaus. Denn es geht nicht um den perfekten musikalischen Beitrag, sondern um das Gemeinschaftsgefühl, das so gut zu Weihnachten passt", ergänzt Kultur-Abteilungsleiter Michael Lutz.

Ein besonderer Abend soll – sofern es die aktuellen Bestimmungen zulassen – das "Weihnachtssingen auf dem Sportplatz" am 17. Dezember um 19 Uhr werden. An diesem Abend laden die Sportgemeinschaft und der Turnverein zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein. "Jeder soll ein Licht oder eine Kerze mitbringen. Dadurch soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen", erklärt Lutz.

"Nachdem die Weihnachtsmärkte leider alle abgesagt werden mussten, zaubert die TV-Abteilung für Kultur und Nachhaltigkeit damit für uns alle ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich freue mich auf unsere Waibstadter Musiker und Sänger und wünsche allen viel Spaß", sagte Bürgermeister Joachim Locher vor dem Auftakt. "Wir möchten besonders auch den älteren oder hilfsbedürftigen Menschen, die zu Hause sind und aufgrund der angespannten Situation nicht raus können, weihnachtliche Grüße senden", betont Schmitt. "Und vielleicht spielt ja der Enkel den Großeltern täglich unseren Kalender vor", hofft Lutz.

Info: Die Videos werden täglich bei "Youtube" auf dem Kanal "Kultur und Nachhaltigkeit - TV Waibstadt" veröffentlicht. Der Link zu den Videos lautet https://bit.ly/3rcPGck.