An der Unfallstelle in der Lange Straße, bei der am Donnerstag ein Junge ums Leben kam, haben Mitschüler und Freunde Blumen niedergelegt. Die Realschule versucht alles, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Trauer aufzufangen. Foto. Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Es ist ruhig an diesem Freitagmorgen in der Lange Straße, dem Tag nach dem tragischen Unfall, bei dem ein 15-Jähriger gestorben ist. Kurz vor dem Unfallort steht mitten auf der Straße ein Warndreieck. Das verengt die Fahrbahn, sodass Autos nur einspurig vorbeifahren können, abbremsen müssen. Überhaupt fährt an diesem Morgen wohl jedes Auto ganz vorsichtig an der kleinen Kreuzung vorbei.

Ein Junge, schwarze Hose, schwarzes Shirt, steht gegenüber der Unfallstelle auf der anderen Straßenseite an eine Hauswand gelehnt. Schaut immer wieder zu dem Verkehrsspiegel hinüber, an dem lila Blumen in ein Reagenzglas gesteckt wurden, schaut zu den Blumen und Kerzen, die auch an diesem Morgen noch, oder schon wieder, brennen. Ein einzelner Brief liegt eingebettet zwischen Blumen und einer Kerze.

Auf dem kleinen Absatz an der Mauer brennt ein weiteres Licht mit dem Namen des verstorbenen Jungen: Alles liebevolle, kleine Gesten, die zeigen, dass nichts mehr so ist, wie noch einen Tag zuvor, die Trauer und Bestürzung sichtbar machen.

Mitschüler des Jungen haben sie dort aufgestellt, erzählt Schulleiter Klaus Sauer von der Realschule Waibstadt. Auch ihm ist die Betroffenheit anzumerken. Und trotzdem, oder gerade deswegen, versuchen er und seine Kollegen alles, um den Schülern genügend Raum für ihre Trauer zu geben. "Das kann man nicht so wegstecken", sagt Sauer.

Noch am Donnerstag, dem Tag des Unfalls, war die Psychologische Notfallversorgung, alles ausgebildete, ehrenamtliche Helfer des DRK, mit fast zehn Leuten vor Ort - auch in der Schule.

Es gab eine Versammlung in der Sporthalle, um die Schüler zu informieren. Sowohl der katholische wie auch der evangelische Pfarrer haben daran teilgenommen. Sprachen zusammen ein Gebet, zündeten für den 15-Jährigen eine Kerze an.

Auch ein Trauerraum wurde in einem freien Klassenzimmer eingerichtet. Auf dem Tisch, auf dem zwei Fotos des verstorbenen Jungen stehen, brennen ebenfalls unzählige Kerzen. An einem anderen Tisch können die Schüler Nachrichten in Boxen, eine für den verstorbenen Jungen, eine für die Angehörigen, legen.

Immer wieder kommen Schüler in den Raum, halten vor dem Tisch inne. Auch am Freitagmorgen sind Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung und Mitarbeiter der Schulpsychologischen Beratungsstelle anwesend. Bis Mittwoch, also auch in den Schulferien, ist der Raum geöffnet. Sauer wird vor Ort sein.

Der Trauerraum alleine ist aber nicht alles, was die Schule macht, um den Seelenschmerz aufzufangen. So haben die Schüler am Freitagmorgen zum Beispiel Luftballons mit Nachrichten für den Verstorbenen in den Himmel steigen lassen.

Und auch ein Elternbrief wurde verschickt, in dem empfohlen wird, mit den Kindern über das Thema zu sprechen. Außerdem möchte die Schule einen Baum für den Jungen im Schulhof pflanzen, erzählt Sauer.

Dass die Trauerarbeit funktioniert, ist im Schulgebäude deutlich zu spüren. So gut wie alle Schüler tragen an diesem Freitag Schwarz, versuchen, so gut wie möglich mit dem für viele Unfassbaren umzugehen. Trotz dieses Leides ist die Stimmung nicht bedrückend, sondern irgendwie zuversichtlich. Man spürt den Zusammenhalt. Es scheint, als sei die Schule zusammengerückt.

Und in all dieser Trauer, all dieser Betroffenheit, bleibt immer wieder Platz für die Autofahrerin, die am Unfall beteiligt war. Sie seien in Gedanken auch bei ihr, sagt Klaus Sauer und fügt hinzu: "Wir wünschen ihr Kraft."

Info: Die Schulpsychologische Beratungsstelle ist auch in den Ferien für die Schüler und Menschen mit Beratungsbedarf unter Telefon 06221 / 97640 erreichbar.