Von Christian Laier

Waibstadt. „Wir haben in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur investiert und deshalb wundert es nicht, dass viele den Wunsch haben, hier bei uns zu wohnen“, erklärte Bürgermeister Joachim Locher die sich abzeichnende starke Nachfrage nach Bauplätzen beim Spatenstich zum Neubaugebiet „Vorderer Kühnberg“ in Waibstadt. Einige Interessierte waren gekommen, um bei heißer Wurst, Bier und alkoholfreien Getränken auf den Beginn der Erschließungsarbeiten anzustoßen.

„Bereits vor geraumer Zeit haben wir zur Wohnbausituation in Waibstadt festgestellt, dass wir neue Bauflächen schaffen und vorhalten müssen. Vor allem junge Familien haben den Wunsch nach Baumöglichkeiten geäußert“, erinnerte Locher an die Intention des Gemeinderats, ein Neubaugebiet zu erschließen. Letztlich entschieden sich die Stadträte für den „Vorderen Kühnberg“ am Ortsrand in Richtung Neidenstein, wo nun ein Baugebiet mit einer Größe von 1,7 Hektar entsteht. „Wenn wir jetzt hier stehen, in herrlicher Südlage, in direkter Nachbarschaft zu Einkaufsmärkten und S-Bahn, dann lädt das zum Bauen doch direkt ein“, sagte Locher.

27 Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser werden Bauwilligen zur Verfügung stehen. Der Gesamtaufwand für die Entwicklung und Erschließung beträgt rund 2,1 Millionen Euro. Hiervon entfallen 1,5 Millionen Euro auf die reinen Baukosten wie den Tief- und Straßenbau, die Gestaltung von Grünflächen oder die Versorgung mit Internet und TV. Nach einer Bauzeit von neun Monaten ist die Fertigstellung für Juli 2020 anvisiert.

Auf dem Gelände soll für die Kinder der Bauherren ein öffentlicher Spielplatz entstehen, am nördlichen Gebietsrand wird eine Eingrünung mit Entwässerungsmulde und Wall zum Abhalten des Regenwassers entstehen, der Straßenraum wird mit modernen LED-Leuchten ausgestattet und schnelles Internet durch Glasfasernetze ist ebenfalls vorgesehen.

Die Wasserversorgung schließt an den Bestand am Kühnbergweg und in der Bahnstraße an. Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. Die Anbindung ans Straßennetz erfolgt über einen Ringschluss des Kühnbergwegs. Der Ausbau ist als Mischverkehrsfläche in Pflasterbauweise geplant. Ausreichend Parkmöglichkeiten sollen durch farblich gekennzeichnete Parkplätze geschaffen werden. Abgerundet wird das Gebiet durch den Neubau eines Gehwegs in der Bahnstraße.

Dr. Thomas Dopfer vom Erschließungsträger „ESB Kommunalprojekt AG“ mit Sitz in Bruchsal erinnerte in seiner Ansprache an die bisherigen Meilensteine des Projekts und dankte der Stadt für die bislang „sehr gute Zusammenarbeit“. Die Planung des Gebiets lag in den Händen des Büros „Sternemann + Glup“ in Sinsheim, die Erschließungsplanung fertigte das Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim, das Bodenordnungsverfahren betreute das Vermessungsbüro „Schwing & Dr. Neureither“ in Sinsheim, das Bodengutachten fertigte die „Töniges GmbH“ in Sinsheim und die Untersuchungen zum Artenschutz sowie die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen oblag dem Büro „Bioplan“ aus Heidelberg. Die ortsansässige Waibstadter Baufirma Hauck erhielt den Zuschlag für die Bauarbeiten.