Waibstadt-Daisbach. (wig) In diesem Jahr will die Stadt Waibstadt die komplette Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-Technik umrüsten. Neue Mastleuchten werden die noch vorhandenen Überspannleuchten ersetzen. In diesem Zusammenhang hat die EnBW angekündigt, auch die restliche Erdverkabelung der Hausanschlussleitungen vorzunehmen. Dies betrifft den Daisbacher Ortskern in der Daisbachtalstraße und im Hinterdorf. Dann werden hier auch die letzten Dachständer verschwinden, die die Gebäude miteinander verbinden und mit Strom versorgen - und an die "alten Zeiten" erinnern.

Dabei ist es noch nicht einmal 100 Jahre her, dass in Daisbach die elektrische Stromversorgung eingeführt wurde. Dazu heißt es in einem Bericht "Aus dem Leben der Gemeinden" des Evangelischen Gemeindeboten für den Kirchenbezirk Sinsheim aus dem Jahre 1921: "Daisbach. Nun brennt auch in unserer Gemeinde das elektrische Licht. Am 22. September strahlte es in den Läden, den öffentlichen Wirtschaften und im Schloss. Den Tag darauf im sogenannten Oberdorf, in Schule und Pfarrhaus und jetzt brennt es in allen Häusern, die rechtzeitig um Anschluss nachgesucht haben. Welche Wohltat nach dem langjährigen Behelf mit Petroleum, Carbid, Spiritus, Kerzen und anderem Beleuchtungsmaterial. Nun mag der Winter kommen mit seinen langen, dunklen Abenden und Nächten, wir haben jetzt eine genügende und einfach herzustellende Beleuchtung, welche den Augen nicht schadet und die Streichhölzer immer mehr unnötig macht. Nun werden auch die abendlichen Gottesdienste noch einmal so schön werden, was hoffentlich in einer erhöhten Zahl der Besucher zum Ausdruck kommt."

Sukzessive wurde in den folgenden Jahren auch die elektrische Straßenbeleuchtung eingeführt, die nun bald mit der LED-Umstellung eine neue und Energie sparende Qualität erhalten wird.