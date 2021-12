Waibstadt. (cla) Nach der "ewigen Baustelle" in der Lerchenstraße erkundigte sich ein Zuhörer im Rahmen der Fragestunde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wegen einer Baustelle an einem privaten Haus ist die Straße an dieser Stelle beidseitig gesperrt. Fußgänger und Autofahrer müssen daher einen Umweg nehmen. "Seit neun Monaten steht die Baustelle still. Die Vollsperrung besteht aber weiter", ärgerte sich der Zuhörer. Lkw müssten aufwendig rangieren, die Müllabfuhr komme nicht durch. Der Bauherr sei für Anwohner nicht erreichbar, Post an ihn komme als nicht zustellbar zurück.

Bürgermeister Joachim Locher erklärte, dass die Sperrung der Straße aus Sicherheitsgründen vom Landratsamt angeordnet worden sei. Stadtbaumeister Bernd Kiermeier ergänzte, dass Kommunikation zwischen den Behörden und dem Bauherren bestehen würde. Hintergrund für die Sperrung sei die Gefahr, die für Passanten von dem Bauwerk ausginge. So verlange die Baurechtsbehörde einen statischen Nachweis für den Dachgiebel des Hauses. Aus diesem Grund müsse die Sperrung auch weiterhin aufrechterhalten werden. Die Stadtverwaltung stehe in dieser Angelegenheit in engem Austausch mit dem Landratsamt, das dem Bauherrn bereits ein Zwangsgeld angedroht habe, erklärte Locher. "Halten Sie sich bitte an die Sperrung. Wenn Fußgänger trotz Sperrung durchlaufen, laufen sie auf eigene Gefahr durch", betonte Kiermeier.

Ein andere Zuhörerin sprach die Verkehrssituation in der Amalienstraße an. Hier herrsche nach wie vor eine sehr schwierige Parksituation. Durch die Renovierung eines Hauses würden dort nun elf Parteien wohnen, was die Parksituation weiterhin verschärfe. Die Anwohnerin erkundigte sich, was aus der Idee wurde, eine Einbahnstraße einzurichten. Der Bürgermeister antwortete, dass ihm die Parksituation bekannt sei und er findet es sehr bedauerlich, wie dort geparkt werde. Die Verkehrskommission des Rhein-Neckar-Kreises sei vor Ort gewesen und habe ihre Zustimmung signalisiert, dort eine Einbahnstraßenregelung zu treffen. Der Gemeinderat sei nun am Zug, eine sinnvolle Regelung auszutüfteln, insbesondere, wie dort Parkbuchten ausgewiesen werden könnten.

Ein weiteres Thema war eine von einer Zuhörerin bezeichnete "Bauruine" in der Schlüsselstraße. Am Gebäude vorbei führt ein öffentlicher Fußweg, der stark von Kindern genutzt wird. Auf Bodenhöhe befinde sich ein Fenster, dessen Gitter entfernt worden sei. Dadurch besteht die Gefahr, dass ein Kind beim Spielen dort hineinfallen könnte. Locher antwortete, dass der Stadtverwaltung nicht bekannt war, dass der vom städtischen Bauhof provisorisch angebrachte Schutz entfernt worden sei. Man werde sich umgehend darum kümmern. Stadtbaumeister Kiermeier ergänzte, dass der private Eigentümer des Gebäudes regelmäßig auf Missstände am Gebäude hingewiesen werde. Die Stadt könne hier nicht direkt handeln, weil der städtische Fußweg nicht direkt betroffen sei. Im Gespräch mit dem Eigentümer werde man weiterhin versuchen, die Missstände am privaten Gebäude zu beseitigen.